Solana-Rally gebremst: Institutionelle ETF-Nachfrage enttäuscht

Der Kryptomarkt bleibt seit Wochen in einer ruhigen Phase, mit Bitcoin, Ethereum und Solana deutlich unter den Herbsthochs. Besonders Solana hat an Schwung verloren, und aktuelle Daten deuten darauf hin, dass die Erholung länger dauern könnte, da eine entscheidende Käufergruppe derzeit zurückhaltend agiert.

Schwache Zuflüsse in Solana-ETFs als Bremsklotz

Seit der Einführung von Spot-Bitcoin-ETFs dienen die Kapitalzuflüsse als Maßstab für institutionelles Interesse. Auch für Solana gibt es nun entsprechende Produkte, doch die erhofften Mittel bleiben aus.

An vielen Handelstagen fließt gar kein neues Kapital in Solana-ETFs, und selbst positive Tage bringen nur geringe Beträge. Charttechnisch notiert Solana unter wichtigen gleitenden Durchschnitten wie EMA50 und EMA200, hält aber noch eine Supportzone - ein Bruch könnte den Kurs Richtung 100 Dollar drücken.

Positive Signale für eine Erholung 2026

Institutionelle Investoren sind rund um die Feiertage typischerweise weniger aktiv, weshalb die Zuflüsse ab Mitte Januar entscheidend sein dürften, wenn die Marktteilnehmer zurückkehren.

Viele Verkäufe resultieren aus Steueroptimierung am Jahresende, um Verluste mit Gewinnen aus anderen Anlagen zu verrechnen - kein Zeichen fehlenden Vertrauens. Fundamental bleibt Solana stark, zuletzt mit den höchsten Einnahmen aller Blockchains.

Bitcoin Hyper Presale: Starke Nachfrage bei knapp 30 Millionen Dollar

Bitcoin Hyper entwickelt eine Layer-2-Lösung für Bitcoin, die das Netzwerk schneller, günstiger und DeFi-fähig machen soll, basierend auf der Solana Virtual Machine, ohne Sicherheitskompromisse.

Der $HYPER-Token ist für Gebühren, Staking und Anwendungen zentral und befindet sich im Vorverkauf, der bereits knapp 30 Millionen US-Dollar eingesammelt hat - ein Hinweis auf erhebliches Kurspotenzial nach Listing.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.