Zcash-Prognose 2026: Privacy-Coin zeigt beeindruckende Stärke und Potenzial

Während Bitcoin und Ethereum mit anhaltender Schwäche und Abverkäufen kämpfen, gewinnt Zcash zunehmend an Aufmerksamkeit. Der Privacy-Coin hat in nur einer Woche rund 25 Prozent zugelegt und stabilisiert sich klar über der 500-US-Dollar-Marke. On-Chain-Daten, technische Indikatoren und ein wiedererstarkendes Privacy-Narrativ deuten auf mehr als nur einen kurzfristigen Outperformer hin.

Treiber der Zcash-Stärke: Wale, Privacy-Trend und Shielded Supply

Großinvestoren akkumulieren derzeit massiv Zcash. In den letzten 48 Stunden wurden über 33.000 ZEC im Wert von mehr als 17 Millionen US-Dollar von Börsen wie Binance und Kraken in neue Wallets transferiert. Solche Abflüsse signalisieren langfristige Positionen und reduzieren das kurzfristig verfügbare Angebot, was den Preis nach oben treibt.

Das wiederauflebende Privacy-Narrativ unterstützt diese Entwicklung fundamental. In Zeiten zunehmender Überwachung und regulatorischer Anforderungen gewinnt finanzielle Privatsphäre an Bedeutung. Die Shielded Supply, die abgeschirmte Tokens misst, hat kürzlich ein neues Allzeithoch erreicht und unterstreicht die technische Umsetzung von Privacy bei Zcash.

Technische Signale und bullische Stimmen zu ZEC

Der Zcash-Chart zeigt klare bullische Muster: Ein Ausbruch aus einem steigenden Dreieck, Notierung über dem 50-Wochen-Durchschnitt und ein Golden Crossover der gleitenden Durchschnitte im Wochenchart. Der MACD signalisiert auf Monatsbasis bullisch, während ein Widerstand bei 580 US-Dollar im Fokus steht - ein nachhaltiger Ausbruch könnte Kurse bis 750 oder 900 US-Dollar ermöglichen.

Arthur Hayes sieht in einer möglichen globalen Liquiditätsausweitung 2026 großes Potenzial für Assets mit starkem Narrativ wie Privacy-Coins. Sein mittelfristiges Kursziel für Zcash liegt bei rund 1.000 US-Dollar. Mit einer Marktkapitalisierung von 8,8 Milliarden US-Dollar und gesundem Handelsvolumen hat sich ZEC wieder auf Platz 21 etabliert.

PepeNode Presale: Früher Einstieg in ein neues Mining-Narrativ

PepeNode befindet sich noch in der frühen Entwicklungsphase und ist ausschließlich über den laufenden Presale zugänglich. Der Token-Preis liegt bei 0,0012161 US-Dollar, während bereits über 2,47 Millionen US-Dollar eingesammelt wurden, was auf wachsendes Interesse hinweist.

Das Projekt ermöglicht virtuelles Mining allein durch Token-Besitz, ohne Hardware oder Fachwissen. Nutzer bauen digitale Mining-Rigs auf und generieren Rewards, ergänzt durch Gamification-Elemente wie Upgrades, Ranglisten und Referral-Systeme. Die aktuelle Staking-Rendite beträgt rund 542 Prozent.

Direkt zur PepeNode Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.