Bitcoin-Prognose: Langfristige Holder hören auf zu verkaufen - Steht die Erholung bevor?

Aktuelle On-Chain-Daten zeigen eine mögliche Wende im Bitcoin-Markt: Langfristige Holder (Long-Term Holders) haben erstmals seit Juli 2025 das Verkaufen gestoppt oder sogar wieder akkumuliert. Diese Gruppe überzeugter Investoren kontrolliert einen großen Teil des Angebots, sodass ein Nachlassen des Verkaufsdrucks den Boden für eine Relief-Rally bereiten könnte.

Long-Term Holders akkumulieren wieder - Ein bullisches Frühsignal

Die Netto-Positionsveränderung der Long-Term Holders, also Adressen die Bitcoin länger als 155 Tage halten, ist positiv geworden. Das bedeutet, diese Investoren halten oder kaufen mehr, als sie verkaufen - ein Zustand, der seit Juli 2025 nicht mehr beobachtet wurde.

Dieser Wandel deutet auf sinkende Verkaufsbereitschaft und wachsende Überzeugung hin. Historisch ging ein Rückgang des Angebotsüberhangs durch LTH häufig Erholungsphasen voraus, wenngleich zusätzliche Kaufkraft und höheres Volumen für eine nachhaltige Rallye notwendig bleiben.

Bitcoin Layer-2 als potenzieller Kurstreiber 2026

Im Jahr 2026 könnte das Bitcoin-Ökosystem von einer reinen Wertaufbewahrung zu einer produktiven Plattform werden. Layer-2-Lösungen wie Stacks, Rootstock oder Bitcoin Hyper sollen dann ausgereift sein und schnelle, günstige Transaktionen, DeFi, Smart Contracts und BTC-Staking ermöglichen.

Diese gesteigerte Utility bindet Kapital und reduziert das verfügbare Angebot, was preisstützend wirkt. Institutionelle Investoren, die über ETFs eingestiegen sind, werden voraussichtlich nach Renditequellen suchen, die L2-Netzwerke bieten können.

Bitcoin Hyper (HYPER) Presale: Früher Einstieg in die L2-Zukunft

Bitcoin Hyper positioniert sich als eine der attraktivsten ICO-Gelegenheiten, da es den Einstieg zu einem Bruchteil des späteren Marktpreises ermöglicht. Das Projekt kombiniert die Sicherheit von Bitcoin mit der Geschwindigkeit und Skalierbarkeit der Solana Virtual Machine (SVM), was eine einfache Migration von dApps erlaubt.

Der $HYPER-Token dient als Gas-Fee und bietet bereits im Presale attraktive Staking-Renditen. In einem Umfeld sinkender Zinsen und hoher Liquidität könnte dies ein starker Anreiz sein, während frühe Investoren in Infrastruktur-Projekten historisch die höchsten Renditen erzielten.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.