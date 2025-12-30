Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 30 décembre/December 2025) - Muzhu Mining Ltd. (MUZU) has announced a name and symbol change to North Atlantic Titanium Corp. (NATO).

Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on January 5, 2026.

Disclosure documents are available at www.thecse.com.

Please note that all open orders will be canceled at the end of business on January 2, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

Muzhu Mining Ltd. (MUZU) a annoncé un changement de nom et de symbole pour North Atlantic Titanium Corp. (NATO).

Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom et symbole, et avec un nouveau numéro CUSIP, le 5 janvier 2026.

Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 2 janvier 2026. Les négociants sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.

Effective Date/ Date d'entrée en vigueur : Le 5 JAN 2026 Old Symbol/Vieux Symbole : MUZU New Symbol/Nouveau Symbole : NATO New CUSIP/ Nouveau CUSIP : 657336 10 3 New ISIN/ Nouveau ISIN : CA 657336 10 3 8 Old/Vieux CUSIP & ISIN : 62848H108/CA62848H1082

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)