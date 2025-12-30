Die neu zugelassene intrathekale Gentherapie erweitert die lebensverändernden Behandlungsmöglichkeiten für Kinder und Erwachsene, die von SMA betroffen sind

Das Medcare Women Children Hospital hat erfolgreich eine bahnbrechende intrathekale Gentherapie gegen spinale Muskelatrophie (SMA) bei Hulus, einem dreijährigen Patienten aus der Türkei, durchgeführt. Mit diesem Meilenstein gehört Medcare zu den ersten privaten Gesundheitsdienstleistern weltweit, die diese innovative Behandlung einem älteren internationalen Patienten anbieten und damit bisherige Alters- und Gewichtsbeschränkungen überwinden.

World's first international patient, who received intrathecal gene therapy at Medcare Royal Hospital in Dubai, UAE, along with parents, and the hospital team. (Photo: AETOSWire)

SMA ist eine seltene neuromuskuläre Erkrankung, die die für Bewegung und Atmung verantwortlichen Muskeln zunehmend schwächt. Diese neu zugelassene Einmaltherapie bekämpft die genetische Ursache, indem sie ein funktionsfähiges SMN1-Gen einbringt.

Für Hulus, dessen Tagesablauf zuvor von intensiver Physiotherapie und Hydrotherapie abhängig war, bot das Verfahren von Medcare eine vielversprechende Alternative zu lebenslangen Injektionen. Sein Vater Mustafa berichtete, dass die Therapie trotz jahrelanger Rehabilitation neue Hoffnung auf mehr Unabhängigkeit und Lebensqualität für seinen Sohn geweckt habe.

"Dies ist ein entscheidender Moment für die SMA-Versorgung in der Region", sagte Dr. Shanila Laiju, Group CEO von Medcare Hospitals Medical Centres. "Familien, deren Kinder zuvor nicht für eine Gentherapie in Frage kamen, haben nun Zugang zu einer revolutionären Behandlung, die die Ergebnisse erheblich verbessern kann. Dies spiegelt das langjährige Engagement von Medcare für Kinder mit seltenen Krankheiten wider, das durch spezialisiertes Fachwissen und eine fortschrittliche Infrastruktur unterstützt wird."

Seit 2020 hat Medcare mehr als 180 Kinder mit SMA behandelt und Familien aus dem Iran, der Türkei, Nepal, Rumänien, Russland, Kasachstan, Kirgisistan, der Ukraine, Weißrussland, dem Libanon, Indien und Äthiopien aufgenommen, wodurch Dubais Rolle als strategischer globaler Knotenpunkt für Medizintourismus und pädiatrische Genetikversorgung gestärkt wurde.

"Ältere und schwerere Patienten können nun von einer transformativen Therapie profitieren", sagte Dr. Vivek Mundada, beratender Kinderneurologe. "Dadurch verlagert sich die SMA-Versorgung über das Überleben von Säuglingen hinaus hin zur Erhaltung der Mobilität, Unabhängigkeit und Atemfunktion älterer Patienten."

Medcare bietet SMA-Versorgung durch ein multidisziplinäres Modell, das Neurologie, Pulmologie, Orthopädie, Rehabilitation, genetische Beratung und langfristige Nachsorge für internationale Patienten umfasst.

Im Einklang mit der Vision der VAE für den Medizintourismus investiert Medcare, Teil von Aster DM Healthcare, weiterhin in fortschrittliche Technologien, spezialisierte Einheiten und klinisches Fachpersonal, um eine zeitnahe, hochwertige Versorgung für seltene und komplexe Erkrankungen, einschließlich spinaler Muskelatrophie, zu gewährleisten.

