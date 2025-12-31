© Foto: Tatan Syuflana/AP/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Konjunkturdaten 02:30 Uhr, China: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 08:00 Uhr, Finnland: Handelsbilanz 10/25 (endgültig) 10:00 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig) 12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig) 14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu …Den vollständigen Artikel lesen
