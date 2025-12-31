Das neue Börsenjahr steht vor der Tür und der Countdown bis Silvester läuft. Die letzten Handelstage bringen noch einmal Bewegung in die Märkte und genau jetzt können sich Anleger für 2026 ideal positionieren. Wer perfekt aufgestellt ins neue Jahr starten möchte, hat nur noch wenige Stunden Zeit, bevor die finale Rabattaktion endet.Bis zum 31.12. gibt es mit dem Code FINALE 10 Prozent Rabatt auf alle Börsenbriefe im Shop. Für die richtige Auswahl finden Sie hier eine Auswahl der Börsenbriefe im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär