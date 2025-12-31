Anzeige
Mittwoch, 31.12.2025
31.12.2025 07:15 Uhr
MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Hang-Seng-Index mit Jahresplus von 27,8%

DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Hang-Seng-Index mit Jahresplus von 27,8%

DOW JONES--Belastet von den leicht negativen Vorgaben der Wall Street haben sich die Aktienmärkte in Asien am letzten Tag des Jahres mit einer uneinheitlichen Tendenz gezeigt. An den Börsen in Hongkong, Singapur und Sydney gab es am Mittwoch lediglich eine verkürzte Sitzung. In Tokio und Seoul fand feiertagsbedingt kein Handel statt. Zunehmende geopolitische Bedenken hatten an den US-Börsen für Gewinnmitnahmen zum Jahresende gesorgt, nachdem die Wall Street im Jahr 2025 deutliche Aufschläge verzeichnet hatte.

Weder günstig ausgefallene US-Konjunkturdaten noch das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank konnten an den US-Börsen einen positiven Impuls setzen. Das Fed-Protokoll untermauerte die Erwartungen einer Pause bei den Zinssenkungen im nächsten Monat. Der Einkaufsmanagerindex der Region Chicago hatte sich im Dezember zwar deutlich verbessert, blieb jedoch weiter unter der Expansionsschwelle. Damit blieben Zinssenkungsspekulationen trotz einer Verbesserung der konjunkturellen Aussichten in der Region bestehen.

Am kräftigsten fiel an den asiatischen Börsen das Minus in Hongkong aus, wo der Hang-Seng-Index den verkürzten Handel mit einem Abschlag von 1,0 Prozent beendete. Hier wurden nach einem starken Börsenjahr Gewinne realisiert - im Gesamtjahr 2025 legte der Index um knapp 28 Prozent zu. Der Shanghai-Composite zeigt sich dagegen mit einem Plus von 0,1 Prozent. Stützend wirkt, dass China den schleppenden Konsum im Land auch im kommenden Jahr mit einem milliardenschweren Subventionsprogramm beleben will. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Vortag berichtete, stellt die Zentralregierung in Peking für 2026 insgesamt 62,5 Milliarden Yuan (rund 7,6 Milliarden Euro) für Programme zur Inzahlungnahme von Konsumgütern bereit.

Zudem gab es zum Jahresausklang positive chinesische Konjunkturdaten. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im Dezember auf 50,1 von 49,2 im November. Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg auf 49,4 gerechnet. Der Index beendete damit eine achtmonatige Periode unter der 50-Punkte-Marke, die Wachstum und Schrumpfung trennt, heißt es. Der Einkaufsmanagerindex für das nicht-verarbeitende Gewerbe, der sowohl Dienstleistungs- als auch verarbeitendes Gewerbe umfasst, stieg im Dezember auf 50,2 von 49,5 im November.

Der S&P/ASX 200 in Sydney beendete den letzten Handelstag des Jahres kaum verändert. Für 2025 steht hier ein Plus von 6,9 Prozent zu Buche. Allerdings beendete der Index den Handel damit 3,8 Prozent unter seinem Rekordhoch aus dem Oktober. Teilnehmer verwiesen auf einen sehr dünnen Handel zum Jahresende. Gesucht waren Aktien aus dem Rohstoff-Sektor, wo BHP und Woodside Energy um jeweils 0,9 Prozent zulegten. Dagegen schlossen Rio Tinto mit einem kleinen Minus von 0,1 Prozent. Der Rohstoffsektor verzeichnete mit einem Plus von 32 Prozent das beste Jahr seit 2016. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.714,30    -0,0%   +6,9%   06:00 
Nikkei-225 (Tokio)    FEIERTAG 
Kospi (Seoul)      FEIERTAG 
Shanghai-Comp.      3.969,05    +0,1%   +18,3%   08:00 
Hang-Seng (Hongk.)   25.630,54    -1,0%   +27,8%   09:00 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %   00:00 Di, 08:53  % YTD 
EUR/USD          1,1737    -0,1   1,1747   1,1768  +13,7% 
EUR/JPY          183,82     0,1   183,71   183,58  +12,8% 
EUR/GBP          0,8719    -0,1   0,8723   0,8715  +5,3% 
GBP/USD          1,3461    -0,0   1,3466   1,3503  +7,9% 
USD/JPY          156,61     0,1   156,40   155,97  -0,8% 
USD/KRW         1.441,67     0,2  1.439,01  1.447,10  -2,7% 
USD/CNY          7,0331    -0,0   7,0360   7,0193  -2,5% 
USD/CNH          6,9827    -0,1   6,9926   6,9862  -4,6% 
USD/HKD          7,7828     0,0   7,7809   7,7796  +0,1% 
AUD/USD          0,6689    -0,1   0,6695   0,6706  +8,1% 
NZD/USD          0,5772    -0,3   0,5790   0,5812  +3,7% 
BTC/USD         88.349,30     0,0 88.332,10 87.371,60  -7,8% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Schluss   +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          58,07    57,95   +0,2%   +0,12  -19,3% 
Brent/ICE          61,88    61,92   -0,1%   -0,04  -17,9% 
 
METALLE          zuletzt   Vortag   +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold           4.335,41  4.338,83   -0,1%   -3,42  +65,0% 
Silber           71,65   76,2595   -6,1%   -4,61 +150,0% 
Platin          1.666,38  1.868,57   -10,8%  -202,19 +104,5% 
Kupfer            5,73    5,73     0%     0  +39,4% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

