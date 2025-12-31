DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GOLDMAN SACHS - Die US-Bank Goldman Sachs setzt bei Wachstum nicht einfach nur auf eine große Übernahme. "Wir stellen uns dabei wichtige Fragen: Verbreitert die Akquisition unsere Palette an Investmentprodukten und -lösungen? Erweitert und verbessert sie unsere Vertriebskanäle? Passt die Marke zu uns, auch kulturell? Wie schwierig ist es, sie zu integrieren?", sagte COO John Waldron der Börsen-Zeitung. Durch Akquisitionen wie die der US-Risikokapitalplattform Industry Ventures und von Innovator Capital Management oder die Kooperation mit dem Vermögensverwalter T. Rowe Price könne Goldman Lücken im Angebot schließen. "Wir sind sehr offen für andere Deals dieser Art, wenn wir dadurch unsere Produktpalette optimieren und wir zusätzliche Vertriebskanäle und Zugriff auf starke Marken erhalten", sagte Waldron. (Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 31, 2025 00:45 ET (05:45 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.