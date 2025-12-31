© Foto: Li Bro.photo - CHROMORANGEAn Silvester, dem 31. Dezember 2025, bleiben die Börsen in Deutschland geschlossen. In den USA und Großbritannien sieht es hingegen ganz anders aus. Dort kann heute noch gehandelt werden! Die Übersicht. Deutschland: Xetra und Börse Frankfurt 31. Dezember: Kein Handel. Settlement ist geöffnet. Elektronische Handelsplätze Tradegate Exchange (Berlin) 31. Dezember: Kein Handel (handelsfreier Settlement-Tag). Quotrix (Düsseldorf) 31. Dezember: Kein Handel. Gettex (München) 31. Dezember: Kein Handel. Lang & Schwarz Exchange (Düsseldorf) 31. Dezember: Kein Handel. USA: NYSE & Nasdaq An Silvester gelten die regulären Handelszeiten: 31. Dezember: Nasdaq: Regulärer …Den vollständigen Artikel lesen
