Brüssel (ots) -Das Staatsbad Pyrmont wurde bei den ESPA Innovation Awards 2025 in der Kategorie "Innovative Spa-Forschung" ausgezeichnet. Prämiert wurde ein neuartiges, dreiwöchiges Rehabilitationsprogramm für Patienten mit schwerer Fibromyalgie - einer Gruppe, die häufig als "therapieresistent" gilt. Entwickelt wurde das Programm von Dr. Martin Gehlen, Rheumatologe und Chefarzt der Fürstenhof Klinik.Selbstwirksamkeit als Schlüssel zur Behandlung schwerer FibromyalgieViele Betroffene erleben über Jahre hinweg starke Schmerzen, Erschöpfung und Schlafstörungen - und hören immer wieder, dass kaum etwas gegen ihre Beschwerden hilft. Genau hier setzt das Programm an: Es stärkt gezielt die Selbstwirksamkeit, also das Vertrauen der Patienten in ihre Fähigkeit, Einfluss auf ihre Gesundheit zu nehmen."Wenn Menschen das Gefühl haben, nichts bewirken zu können, verschlechtert das ihre gesamte Lebensqualität", erklärt Dr. Gehlen. "Rehabilitation muss ihnen dieses Gefühl zurückgeben."Wie das Gehirn Schmerz neu bewertet: Predictive Coding in der PraxisDas Programm basiert auf modernen neurokognitiven Modellen wie dem Predictive Coding. Diese Modelle beschreiben, wie das Gehirn Erwartungen bildet und diese dadurch in Schmerz, Anstrengung und Belastung umsetzt.Menschen mit chronischen Schmerzsyndromen verbinden körperliche Aktivität oft automatisch mit Schmerzen. Das Team der Fürstenhof Klinik arbeitet gezielt daran, diese Erwartungsmuster zu verändern. Durch strukturierte Trainingserfolge während der dreiwöchigen Rehabilitation wird körperliche Aktivität neu bewertet - nicht mehr als Bedrohung, sondern als Quelle von Stärke und Verbesserung. Ein zentrales Element ist der 6-Minuten-Gehtest, der in Pyrmont sowohl diagnostisch als auch therapeutisch eingesetzt wird. Er zeigt den Teilnehmenden, dass selbst kleine Fortschritte messbar sind und dass sie aktiv zu ihrer Genesung beitragen können."Unser Ziel ist, dass sportliche Aktivität am Ende des Programms positiv erlebt wird, weil sie spürbar zu besserer Fitness und Lebensqualität führt", so Dr. Gehlen.Ein Modell für die Zukunft der Reha-MedizinDas ausgezeichnete Programm zeigt, wie moderne Rehabilitationsmedizin psychologische, neurologische und physiologische Ansätze verbindet, um auch schwer belasteten Patientengruppen neue Perspektiven zu eröffnen. Die Jury würdigte insbesondere:- die konsequente Ausrichtung auf Selbstwirksamkeit,- die wissenschaftliche Fundierung durch neurokognitive Modelle,- die messbaren funktionellen Verbesserungen,- und die Übertragbarkeit auf andere chronische Schmerzsyndrome.Zweiter Forschungserfolg: Pionierarbeit zur systemischen Mastozytose (ESPA Award 2023) Die Klinik DER FÜRSTENHOF ist eine spezialisierte Rehabilitationsklinik für osteologische und rheumatologische Erkrankungen und Teil der "Niedersächsische Staatsbad Pyrmont Betriebsgesellschaft GmbH". Alle Therapieprogramme basieren auf den natürlichen Heilmitteln Bad Pyrmonts: Moor, Heilwasser und Kohlensäure. Insgesamt wurden 8.392 Patientinnen und Patienten zwischen 2005 und 2015 in Bad Pyrmont behandelt. Diese Forschung gilt europaweit als Meilenstein, da sie die Bedeutung der Rehabilitationsmedizin für die frühe Erkennung seltener, aber folgenreicher Erkrankungen unterstreicht. Ein Modell für die Zukunft der Reha-MedizinMit beiden Forschungsarbeiten - der Fibromyalgie-Rehabilitation und der Mastozytose-Osteoporose-Studie - positioniert sich das Staatsbad Pyrmont als führender Innovationsstandort für evidenzbasierte Rehabilitationsmedizin.Über die Fürstenhof Klinik, Staatsbad Pyrmont: Die Fürstenhof Klinik ist eine renommierte Fachklinik für Rheumatologie, Schmerzmedizin und Rehabilitation. Sie ist Teil des traditionsreichen Staatsbads Pyrmont und verbindet medizinische Expertise mit natürlichen Heilmitteln und moderner Therapiearchitektur.