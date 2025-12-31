Fidelity UCITS II ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 31
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EAG
|Date:
|30/12/2025
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.15
|Shrs:
|106,671,134.00
|Tckr:
|FSMP
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EIU
|Date:
|30/12/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.28
|Shrs:
|20,758,914.00
|Tckr:
|FSMF
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EAG
|Date:
|30/12/2025
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.15
|Shrs:
|57,284,870.00
|Tckr:
|FEMP
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EIU
|Date:
|30/12/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.14
|Shrs:
|2,519,747.00
|Tckr:
|FSEM
