Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 31
|Name
|Valuation Date
|Ticker
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (Shareclass)
|NAV per Share
Local
|Currency
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|30/12/2025
|BPDG
|IE00060Z4AE1
|99600000.00
|1145103936.81
|8.5328
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|30/12/2025
|BPDU
|IE00060Z4AE1
|99600000.00
|1145103936.81
|11.497
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|30/12/2025
|BPGG
|IE000ASNLWH9
|202200000.00
|2337766888.40
|8.5807
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|30/12/2025
|BPGU
|IE000ASNLWH9
|202200000.00
|2337766888.40
|11.5617
|USD
