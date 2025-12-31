Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 31
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|30/12/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|274831.50
|6.2456
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|30/12/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|127529650.00
|807586990.10
|6.3325
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|30/12/2025
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|46721.00
|237787.08
|5.0895
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|30/12/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|21270284.84
|5.9084
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|30/12/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43887.00
|273143.80
|6.2238
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|30/12/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|22390013.00
|138336882.74
|6.1785
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|30/12/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|182785.00
|998654.01
|5.4635
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|30/12/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|38810000.00
|271863452.84
|7.005
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|30/12/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|32954290.95
|5.97
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|30/12/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52050000.00
|265059439.59
|5.0924
