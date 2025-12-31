VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 31
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-12-30
|NL0009272749
|3888777.000
|370283067.32
|95.2184
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-12-30
|NL0009272772
|513000.000
|37819209.96
|73.7217
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-12-30
|NL0009272780
|360000.000
|30823113.61
|85.6198
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-12-30
|NL0009690239
|8260404.000
|312178022.36
|37.7921
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-12-30
|NL0009690247
|2208390.000
|37814588.34
|17.1231
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-12-30
|NL0009690254
|2426537.000
|30014893.97
|12.3694
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-12-30
|NL0010273801
|2681000.000
|51328376.21
|19.1452
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-30
|NL0010731816
|888000.000
|79207957.34
|89.1982
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-12-30
|NL0011683594
|98850000.000
|4738545574.73
|47.9367
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-30
|NL0010408704
|31003010.000
|1147763534.15
|37.0210
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-12-30
|NL0009272764
|318000.000
|20092997.84
|63.1855
