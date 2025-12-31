Schon +250% im Plus - warum diese Goldstory gerade erst startet!!

Anzeige / Werbung
Der Markt wacht endlich auf - aber er ist noch nicht fertig
Dieser Artikel wird im Auftrag von Goldgroup Mining Inc. veröffentlicht.
Als wir erstmals über Goldgroup schrieben, notierte die Aktie bei 0,4 €.
Heute bewegt sie sich um 0,98 €.
Das ist kein Zufall.
Das ist Bestätigung.
Denn in nur wenigen Monaten hat Goldgroup nicht einfach "ein Projekt weiterentwickelt" - das Unternehmen hat eine der wertschaffendsten Gold-Akquisitionen der letzten Jahre umgesetzt und sich mit der San-Francisco-Mine rund 1,4 Mio. Unzen Gold auf die Bilanz geholt.
Das allein ist bemerkenswert.
Doch entscheidend ist, was es signalisiert:
Goldgroup ist noch lange nicht fertig.
San Francisco war kein Glückstreffer - es war ein Statement
Machen wir es klar:
Goldgroup hat
- 100% Eigentum an der San-Francisco-Mine gesichert
- ~1,4 Mio. Unzen M&I-Goldressourcen hinzugefügt
- ein voll genehmigtes, infrastrukturell starkes, restart-fähiges Asset übernommen
- dies ohne Verwässerung, über Restrukturierung
- am Tiefpunkt, nicht am Hochpunkt
Das war keine Spekulation.
Das war der Aufbau einer Plattform.
Und der Markt reagierte.
Noch wichtiger:
Diese Akquisition validiert die Strategie - und öffnet die Tür für weitere Transaktionen.
Das Management ist klar:
Weitere Akquisitionen sind in der Pipeline.
Ziel ist nicht ein einzelner Restart.
Ziel ist Skalierung.
Warum der Vergleich mit Aris Mining jetzt zwingend ist
Hier zählen die Fundamentaldaten.
Schauen wir auf Aris Mining:
- rund 500.000 Unzen Jahresproduktion
- Marktkapitalisierung: ~4,5 Mrd. $
Aris kam nicht durch Glück dorthin, sondern durch:
- Asset-Zusammenführung
- regionale Plattformbildung
- Produktionsskalierung
- operative Beständigkeit
Und jetzt Goldgroup:
- klare Ambition: 500.000 Unzen, Mexiko-fokussiert
- mehrere Assets, nicht nur eines
- Produktion heute, Expansion morgen
- Marktkapitalisierung: ~280 Mio. €
Das ist kein kleiner Unterschied.
Das ist eine Bewertungsasymmetrie, nach der institutionelle Investoren suchen.
Cerro Prieto: das Cashflow-Fundament mit Skalierung
Die Basis produziert bereits.
Cerro Prieto in Sonora:
- 100% im Besitz von Goldgroup
- Produktion seit 2013
- aktuell ~11.500 Unzen/Jahr
Doch das ist erst der Anfang.
Der Plan ist klar und umsetzbar:
Kurzfristige Produktionssteigerung
- Durchsatz auf 5.000 tpd
- Ziel: 30.000+ Unzen/Jahr
Niedrigrisiko-Hebel
- Re-Leaching bestehender Pads → +~9.000 Unzen/Jahr
- Explorationsgetriebene Lebensdauerverlängerung (3-5 Jahre)
Explorationskatalysatoren
- Nueva Esperanza: 17 Bohrungen mit starken Ergebnissen
- Reyna-Zone: beprobt, noch nicht gebohrt
- 2,5-km-Scherzone südlich der Centro-Grube mit sehr starken Oberflächenproben
So werden Mid-Tiers gebaut:
erst optimieren, dann erweitern, dann akquirieren.
Pinos: genehmigtes Wachstum in Wartestellung
Dazu kommt Pinos.
Voll genehmigt.
100% Eigentum.
Im historischen Zacatecas-Goldgürtel - Nachbarschaft von Newmont & Capstone.
Highlights:
- PEA-Stadium
- hochgradige Gold-Silber-Gänge
- exzellente Infrastruktur (Straßen, Strom, Wasser)
- Nähe zu qualifizierten Arbeitskräften
Pinos ist keine Frage des Ob, sondern des Wann.
Und bei 4.300+ US-$ Gold werden Zeitpläne kürzer.
Das Gesamtbild: Kein Single-Asset-Play
Der Markt beginnt zu verstehen:
Goldgroup vereint:
- laufenden Cashflow (Cerro Prieto)
- einen massiven Restart-Hebel (San Francisco)
- ein genehmigtes Entwicklungsprojekt (Pinos)
Und das Management sagt klar:
Weitere Akquisitionen folgen.
Das ist exakt der Pfad:
Junior → Intermediate → Mid-Tier
Aris Mining zeigt das Ziel.
Goldgroup baut den Weg dorthin - in einem deutlich stärkeren Goldpreis-Umfeld.
Warum das bei 4.300+ US-$ Gold alles beschleunigt
Aris hat seine Bewertung in einem viel niedrigeren Goldpreis-Regime aufgebaut.
Goldgroup agiert heute mit:
- 4.000-4.500 US-$ Gold
- bestehender Infrastruktur
- niedriger relativer Kapitalintensität
- Assets aus Sondersituationen
Das beschleunigt:
- Amortisation
- Reservenwachstum
- Produktionsentscheidungen
- Bewertungsmultiplikatoren
Fazit
Der Markt hat Goldgroup bereits von 0,40 € auf 0,98 $ gehoben.
Das war keine Fantasie.
Das war Bestätigung.
Wenn Goldgroup nun weiter umsetzt, was bereits klar kommuniziert ist -
und den Weg Richtung 500.000-Unzen-Produzent konsequent geht -
dann wird die heutige Bewertung früh, nicht teuer wirken.
Aris Mining zeigt das Ziel.
Goldgroup baut das Fahrzeug.
Und die Straße nach vorne ist jetzt klar sichtbar.
ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN
Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.
Enthaltene Werte: CA38141A4046,CA04040Y1097