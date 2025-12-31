Schon +250% im Plus - warum diese Goldstory gerade erst startet!!

Anzeige / Werbung

Der Markt wacht endlich auf - aber er ist noch nicht fertig

Dieser Artikel wird im Auftrag von Goldgroup Mining Inc. veröffentlicht.

Als wir erstmals über Goldgroup schrieben, notierte die Aktie bei 0,4 €.

Heute bewegt sie sich um 0,98 €.

Das ist kein Zufall.

Das ist Bestätigung.

Denn in nur wenigen Monaten hat Goldgroup nicht einfach "ein Projekt weiterentwickelt" - das Unternehmen hat eine der wertschaffendsten Gold-Akquisitionen der letzten Jahre umgesetzt und sich mit der San-Francisco-Mine rund 1,4 Mio. Unzen Gold auf die Bilanz geholt.

Das allein ist bemerkenswert.

Doch entscheidend ist, was es signalisiert:

Goldgroup ist noch lange nicht fertig.

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

San Francisco war kein Glückstreffer - es war ein Statement

Machen wir es klar:

Goldgroup hat

100% Eigentum an der San-Francisco-Mine gesichert

an der San-Francisco-Mine gesichert ~1,4 Mio. Unzen M&I-Goldressourcen hinzugefügt

M&I-Goldressourcen hinzugefügt ein voll genehmigtes, infrastrukturell starkes, restart-fähiges Asset übernommen

übernommen dies ohne Verwässerung , über Restrukturierung

, über Restrukturierung am Tiefpunkt, nicht am Hochpunkt

Das war keine Spekulation.

Das war der Aufbau einer Plattform.

Und der Markt reagierte.

Noch wichtiger:

Diese Akquisition validiert die Strategie - und öffnet die Tür für weitere Transaktionen.

Das Management ist klar:

Weitere Akquisitionen sind in der Pipeline.

Ziel ist nicht ein einzelner Restart.

Ziel ist Skalierung.

Warum der Vergleich mit Aris Mining jetzt zwingend ist

Hier zählen die Fundamentaldaten.

Schauen wir auf Aris Mining:

rund 500.000 Unzen Jahresproduktion

Marktkapitalisierung: ~4,5 Mrd. $

Aris kam nicht durch Glück dorthin, sondern durch:

Asset-Zusammenführung

regionale Plattformbildung

Produktionsskalierung

operative Beständigkeit

Und jetzt Goldgroup:

klare Ambition: 500.000 Unzen, Mexiko-fokussiert

mehrere Assets, nicht nur eines

Produktion heute, Expansion morgen

Marktkapitalisierung: ~280 Mio. €

Das ist kein kleiner Unterschied.

Das ist eine Bewertungsasymmetrie, nach der institutionelle Investoren suchen.

Cerro Prieto: das Cashflow-Fundament mit Skalierung

Die Basis produziert bereits.

Cerro Prieto in Sonora:

100% im Besitz von Goldgroup

Produktion seit 2013

aktuell ~11.500 Unzen/Jahr

Doch das ist erst der Anfang.

Der Plan ist klar und umsetzbar:

Kurzfristige Produktionssteigerung

Durchsatz auf 5.000 tpd

Ziel: 30.000+ Unzen/Jahr

Niedrigrisiko-Hebel

Re-Leaching bestehender Pads → +~9.000 Unzen/Jahr

→ +~9.000 Unzen/Jahr Explorationsgetriebene Lebensdauerverlängerung (3-5 Jahre)

Explorationskatalysatoren

Nueva Esperanza : 17 Bohrungen mit starken Ergebnissen

: 17 Bohrungen mit starken Ergebnissen Reyna-Zone : beprobt, noch nicht gebohrt

: beprobt, noch nicht gebohrt 2,5-km-Scherzone südlich der Centro-Grube mit sehr starken Oberflächenproben

So werden Mid-Tiers gebaut:

erst optimieren, dann erweitern, dann akquirieren.

Pinos: genehmigtes Wachstum in Wartestellung

Dazu kommt Pinos.

Voll genehmigt.

100% Eigentum.

Im historischen Zacatecas-Goldgürtel - Nachbarschaft von Newmont & Capstone.

Highlights:

PEA-Stadium

hochgradige Gold-Silber-Gänge

exzellente Infrastruktur (Straßen, Strom, Wasser)

Nähe zu qualifizierten Arbeitskräften

Pinos ist keine Frage des Ob, sondern des Wann.

Und bei 4.300+ US-$ Gold werden Zeitpläne kürzer.

Das Gesamtbild: Kein Single-Asset-Play

Der Markt beginnt zu verstehen:

Goldgroup vereint:

laufenden Cashflow (Cerro Prieto)

(Cerro Prieto) einen massiven Restart-Hebel (San Francisco)

(San Francisco) ein genehmigtes Entwicklungsprojekt (Pinos)

Und das Management sagt klar:

Weitere Akquisitionen folgen.

Das ist exakt der Pfad:

Junior → Intermediate → Mid-Tier

Aris Mining zeigt das Ziel.

Goldgroup baut den Weg dorthin - in einem deutlich stärkeren Goldpreis-Umfeld.

Warum das bei 4.300+ US-$ Gold alles beschleunigt

Aris hat seine Bewertung in einem viel niedrigeren Goldpreis-Regime aufgebaut.

Goldgroup agiert heute mit:

4.000-4.500 US-$ Gold

bestehender Infrastruktur

niedriger relativer Kapitalintensität

Assets aus Sondersituationen

Das beschleunigt:

Amortisation

Reservenwachstum

Produktionsentscheidungen

Bewertungsmultiplikatoren

Fazit

Der Markt hat Goldgroup bereits von 0,40 € auf 0,98 $ gehoben.

Das war keine Fantasie.

Das war Bestätigung.

Wenn Goldgroup nun weiter umsetzt, was bereits klar kommuniziert ist -

und den Weg Richtung 500.000-Unzen-Produzent konsequent geht -

dann wird die heutige Bewertung früh, nicht teuer wirken.

Aris Mining zeigt das Ziel.

Goldgroup baut das Fahrzeug.

Und die Straße nach vorne ist jetzt klar sichtbar.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: CA38141A4046,CA04040Y1097