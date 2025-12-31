Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 31
[31.12.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.12.25
|LU2941599081
|27,136,958.00
|EUR
|0
|279,130,463.71
|10.286
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.12.25
|LU2941599248
|1,876,646.00
|USD
|0
|19,603,844.27
|10.4462
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.12.25
|LU2941599834
|974,532.00
|GBP
|0
|9,920,892.83
|10.1802
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.12.25
|LU2994520851
|14,412,568.00
|USD
|0
|150,054,863.13
|10.4114
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.12.25
|LU2994520935
|1,398,578.00
|USD
|0
|14,089,042.68
|10.0738
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.12.25
|LU2994521073
|89,982.00
|USD
|0
|922,049.31
|10.247
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.12.25
|LU2994521669
|32,476.00
|GBP
|0
|325,043.51
|10.0087
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.12.25
|LU2941599164
|107,824.00
|EUR
|0
|1,081,022.83
|10.0258
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.12.25
|LU2941599594
|20,000.00
|CHF
|0
|200,420.92
|10.021
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|30.12.25
|LU3218628298
|2,300.00
|MXN
|0
|463,291.36
|201.431
