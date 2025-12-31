Letztes Wall Street Livetrading des Jahres

Anzeige / Werbung

Aufzeichnung des heutigen Webinars:

Das einzige Livetrading in dieser Woche und damit auch die letzte Ausgabe dieses Formats fand diesmal zum Wall Street Start statt. Der deutsche Leitindex DAX hat bereits 14.00 Uhr den Handel für 2026 beendet und noch einmal einen starken Tag gezeigt. Mit dem Schlusskurs markierte der Xetra-Handel den nächsten Monatsschluss seiner Geschichte und insgesamt ein erfolgreiches Jahr.

Vor dem Start der US-Session gab es noch einige Daten vom Immobilienmarkt zu bewerten, die wir neben dem BIP-Report aus der Vorwoche an dieser Stelle würdigten. Danach startete der US-Markt gewohnt volatil, was nach dem Verfallstag nicht der Nervosität geschuldet ist, sondern eher dem geringen Handelsvolumen in Richtung Jahresausklang. Wir prüfen dies direkt am Beispiel des Nasdaq-Future. Dieser stand auch im Fokus des heutigen Handels.

Nach der negativen Eröffnung fand der Nasdaq, ähnlich wie am Vortag schon, direkt zu seiner Stärke zurück und schloss das vorhandene GAP in den ersten Minuten. Es war nur ein kurzer Moment, der nicht ausreichte, um das vorab skizzierte Short-Szenario im CFD-Trading umzusetzen. Als zweite Variante eines Einstieg analysierten wir das Tief aus dem vorbörslichen Handel, welches dann direkt zu den weiteren Wirtschaftsdaten um 15.45 Uhr erreicht wurde. Genau dort konnte dann der Long-Einstieg vollzogen und das Setup damit umgesetzt werden. Mit einem vorab definierten Take Profit wurde der Trade im Gewinn beendet.

Es gab in den Folgeminuten eine weitere Chance am GAP-Bereich, bevor das Webinar endete und mit den weiteren Terminen am Mittwoch (die Wall Street handelt verkürzt) das Jahresende eingerahmt wurde. Gern sehen wir uns am ersten Dienstag im Jahr 2026 wieder, dann zum DAX-Handel am Morgen.

Auf die anderen Assetklassen schauten wir heute nicht, benannten aber die Rekordhochs bei Gold und Silber vor dem Wochenstart. Weitere Quartalszahlen sind zum Jahreswechsel auch nicht zu erwarten, sodass das Handelsjahr mit aktuell rund 22 Prozent im Nasdaq sehr positiv für die US-Börsen enden dürfte. Der Dow Jones kommt auf eine Performance von 14 Prozent und der marktbreite S&P500 steht mit 18 Prozent Plus ebenfalls über dem historischen Durchschnitt eines Handelsjahres.

Entsprechende Handelsideen konntest Du somit erneut LIVE sehen und hier die Aufzeichnung vom Dienstag noch einmal nachvollziehen. Die schnellen Richtungswechsel im Trading bleiben weiter der Fokus des Formats, welches von striktem Moneymanagement begleitet wird. Welche Optionen sich hier bieten und welche Instrumente dafür passen, diskutieren wir jeweils LIVE in der Community neben dem Livetrading im CFD-Bereich. Komm gern ab 06.01.2026 zum Format hinzu:

