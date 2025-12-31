Baierbrunn (ots) -Man kann viel falsch machen beim Essen und Trinken und damit sein Gewicht bedenklich nach oben drücken. Eine der häufigsten Konsequenzen zu vieler Kilos ist Diabetes Typ 2 - bei Adipositas die häufigste Folgeerkrankung. Aber: Übergewicht, zumal krankhaftes, und damit auch der Diabetes lassen sich nicht durch Schwäche und Genusssucht der Einzelnen erklären, schreibt das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber".Folgende Bausteine können bei einer Adipositas-Behandlung helfen:1. Eine neue Ernährungsstrategie ist ein Grundpfeiler, um gegen Adipositas anzukommen. Ein besonderes Problem sind beispielsweise stark gezuckerte Getränke. Deshalb: Wasser oder ungesüßte Getränke zum festen Bestandteil der Ernährung machen. Auch ganz wichtig: nicht hungrig in den Supermarkt, und immer mit Einkaufsliste. Snacks bewusst wählen, etwa Nüsse und eiweißreiche Speisen statt Kekse oder Gummibärchen.2. Hilfe in einer Therapie sollten Betroffene suchen, weil Adipositas mächtige Verhaltensmuster und Veränderungen im Gehirn mit sich bringt. Daran lässt sich arbeiten. Ein Ansatzpunkt dafür kann die Psychotherapie sein, sagt Dr. Victoria Witt, Fachärztin für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie in Hamburg, die selbst von Adipositas betroffen war. Es gehe darum, den Glauben an die Selbstwirksamkeit zurückzugewinnen: Man kann selbst so entscheiden und handeln, dass man gesünder lebt.3. Bewegung im Alltag steigern - neben Ernährung ein zentrales Element in der Behandlung von Adipositas. Es geht darum, die Aktivität angepasst an die individuellen Fähigkeiten zu steigern. Schon sogenannte Bewegungssnacks, also kurze Aktivitäten im Alltag wie Spazierengehen oder Treppensteigen, verbessern die Gesundheit. Ausdauertraining hilft, den Blutdruck zu senken und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen, Krafttraining stärkt die Muskeln. Schwimmen und Wassergymnastik sind gut geeignet.4. Behandlung mit Medikamenten, den GLP-1-Rezeptor-Agonisten, gilt als wirksam im Kampf gegen Adipositas. Der Ansatz mit Pharmakotherapie ist laut Prof. Dr. Katharina Timper, Leiterin des Instituts für klinische Ernährungsmedizin an der TU München, so wichtig, "weil bei vielen Betroffenen die biologischen Veränderungen im Gehirn so gravierend sind". Menschen mit Typ-2-Diabetes haben ein Anrecht auf kassenfinanzierte Behandlung mit der "Abnehmspritze". Eine Ernährungsumstellung bleibt dabei zentrales Element der Therapie.5. Eine Operation des Magen-Darm-Trakts ist sehr wirksam bei Menschen mit schwerer Adipositas. Sie gilt - da unumkehrbar - als letztes Mittel. Anspruch auf einen solchen Eingriff haben Menschen mit besonders hohem Body-Mass-Index oder einer zusätzlichen Erkrankung wie Diabetes neben der Adipositas. Die Kassen zahlen den Eingriff erst, wenn alle konservativen Maßnahmen scheitern.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 1/2026 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.diabetes-ratgeber.net sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/DiabetesRatgeber/) und Instagram (https://www.instagram.com/diabetes_ratgeber/).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6188072