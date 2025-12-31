Beim Bundesfinanzhof (BFH) sind eine Reihe von Verfahren anhängig, die Auswirkungen auf Einkünfte von Investoren haben. Die wichtigsten laufenden Musterprozesse im Überblick. Der Hintergrund In den bald zur Entscheidung anstehenden Fällen geht es um Kapitalerträge, Investmentfonds, Verlustverrechnung und Immobilienbewertung. Die BFH-Urteile können 2026 rückwirkende Folgen entfalten und Steuerbescheide mit Vorläufigkeitsvermerk beeinflussen. Die offizielle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
