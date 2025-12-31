DJ Financial Conduct Authority:
Financial Conduct Authority (-) Financial Conduct Authority: 31-Dec-2025 / 08:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTICE OF ADMISSION TO THE OFFICIAL LIST 31/12/2025, 08:00 The Financial Conduct Authority ("FCA") hereby admits the following securities to the Official List with effect from the time and date of this notice: Amount Security Description Listing Category ISIN Issuer Name: Petra Diamonds Limited 15559031 Ordinary Shares of 0.05p each; fully paid Equity shares (commercial BMG702782084 -- companies) Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC 10000 Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid Debt and debt-like securities IE00B579F325 -- 4000 Secured Palladium-Linked Certificates due 2100; fully Debt and debt-like securities IE00B4LJS984 -- paid 105600 Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid Debt and debt-like securities IE00B579F325 -- 112000 Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully paid Debt and debt-like securities IE00B43VDT70 -- Issuer Name: iShares Physical Metals plc 3397000 iShares Physical Gold ETC; fully paid Debt and debt-like securities IE00B4ND3602 -- 19000 Physical Palladium ETC; fully paid Debt and debt-like securities IE00B4556L06 -- 53000 Physical Platinum ETC; fully paid Debt and debt-like securities IE00B4LHWP62 -- 212000 Physical Silver ETC; fully paid Debt and debt-like securities IE00B4NCWG09 -- 7200 Physical Palladium ETC; fully paid Debt and debt-like securities IE00B4556L06 -- Issuer Name: SG ISSUER 150000 Notes due 19/12/2035; fully paid; (Registered in Debt and debt-like securities XS3200807462 -- denominations of GBP1 each) Issuer Name: 21Shares AG 30000 21Shares Ethereum Core Exchange Traded Product (ETHC); Debt and debt-like securities CH1209763130 -- fully paid 80000 21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product (CBTC); Debt and debt-like securities CH1199067674 -- fully paid 10000 21Shares Ethereum Staking Exchange Traded Product (AETH); Debt and debt-like securities CH0454664027 -- fully paid 20000 21Shares Bitcoin Exchange Traded Product (ABTC); fully Debt and debt-like securities CH0454664001 -- paid Issuer Name: Amundi Physical Metals plc 879000 Amundi Physical Gold ETC Securities due 23/05/2118; fully Debt and debt-like securities FR0013416716 -- paid Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited 54000 WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully Debt and debt-like securities GB00BJYDH394 -- paid 67000 WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully Debt and debt-like securities GB00BJYDH287 -- paid Issuer Name: Invesco Digital Markets plc 6500 Secured Bitcoin Linked Certificates; fully paid Debt and debt-like securities XS2376095068 -- Issuer Name: iShares Digital Assets AG 670000 Securities of iShares Bitcoin ETP; fully paid Debt and debt-like securities XS2940466316 -- Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited 63100 WisdomTree Copper; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KXQ89 -- 464900 WisdomTree Aluminium; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KXN58 -- 2700 WisdomTree Corn; fully paid Debt and debt-like securities JE00BN7KB441 -- 699408 WisdomTree WTI Crude Oil; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KXV33 -- 3000 WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated; fully paid Debt and debt-like securities JE00B24DLX86 -- 37500 WisdomTree Natural Gas; fully paid Debt and debt-like securities JE00BN7KB334 -- 331500 WisdomTree Nickel; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KY211 -- 311500 WisdomTree Silver; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KY328 -- 16700 WisdomTree Wheat; fully paid Debt and debt-like securities JE00BN7KB664 -- 11000 WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Debt and debt-like securities JE00B6SV8B36 -- Livestock; fully paid 44900 WisdomTree Zinc; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KY872 -- 6000 WisdomTree Broad Commodities; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KY989 -- 153000 WisdomTree Industrial Metals; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KYG56 -- 7000 WisdomTree Precious Metals; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KYF40 -- 99100 WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid Debt and debt-like securities JE00B78CGV99 -- 57500 WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid Debt and debt-like securities JE00B24DKC09 -- 4400 WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like securities JE00BDD9QD91 -- 11500 WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like securities JE00B2NFTL95 -- 3700 WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like securities JE00B2NFV803 -- 27800 WisdomTree Corn 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like securities JE00B2NFTG43 -- 12487400 WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like securities JE00BDD9Q956 -- 9600 WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like securities JE00BDD9Q840 -- 56100 WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like securities JE00B2NFV134 -- 56000 WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like securities JE00B2NFTS64 -- 389500 WisdomTree Silver 1x Daily Short; fully paid Debt and debt-like securities JE00B24DKK82 -- 22000 WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like securities JE00BYQY3Z98 -- Issuer Name: WisdomTree Foreign Exchange Limited 210 WisdomTree Short GBP Long USD 3x Daily; fully paid Debt and debt-like securities JE00B3XJ8K03 -- 70 WisdomTree Long CHF Short GBP; fully paid Debt and debt-like securities JE00B3SX3R93 -- 670 WisdomTree Long EUR Short GBP 3x Daily; fully paid Debt and debt-like securities JE00B3VJDN05 -- Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company 37000 IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP; fully paid Debt and debt-like securities XS2852999429 -- 345000 Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETP Securities; Debt and debt-like securities XS2399367254 -- fully paid Issuer Name: WisdomTree Metal Securities Limited 535000 WisdomTree Physical Silver; fully paid Debt and debt-like securities JE00B1VS3333 -- 5176 WisdomTree Physical Gold; fully paid Debt and debt-like securities JE00B1VS3770 -- 10300 WisdomTree Physical Precious Metals; fully paid Debt and debt-like securities JE00B1VS3W29 -- 10000 WisdomTree Physical Platinum; fully paid Debt and debt-like securities JE00B1VS2W53 -- 4000 WisdomTree Core Physical Gold; fully paid Debt and debt-like securities JE00BN2CJ301 -- 30000 WisdomTree Core Physical Silver Individual Securities; Debt and debt-like securities JE00BQRFDY49 -- fully paid Issuer Name: Gold Bullion Securities Limited 13000 (LYXOR GBS) Secured Undated Zero Coupon Notes; fully paid Debt and debt-like securities GB00B00FHZ82 -- Issuer Name: WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited 4000 WisdomTree Industrial Metals - GBP Daily Hedged; fully Debt and debt-like securities JE00B63MJ075 -- paid 4500 WisdomTree WTI Crude Oil - GBP Daily Hedged; fully paid Debt and debt-like securities JE00B6RV6N28 -- 1816500 WisdomTree Brent Crude Oil - GBP Daily Hedged; fully paid Debt and debt-like securities JE00B766LB87 -- Issuer Name: WisdomTree Multi Asset Issuer Public Limited Company 280000 WisdomTree S&P 500 5x Daily Short Securities; fully paid Debt and debt-like securities XS2771642308 --
