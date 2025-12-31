DJ Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s)
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc (APEX LN) Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s) 31-Dec-2025 / 09:06 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc DEALING DATE: 30-Dec-2025 NAV PER SHARE: EUR: 156.919 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 2070636 CODE: APEX LN ISIN: LU1900068161 =--------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =--------------------------------------------------------------------- ISIN: LU1900068161 Category Code: NAV TIDM: APEX LN LEI Code: 549300KSWIZHW04SLK65 Sequence No.: 413233 EQS News ID: 2253018 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
December 31, 2025 03:07 ET (08:07 GMT)
