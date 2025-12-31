Der deutsche Leitindex hat 2025 kräftig zugelegt. Doch während die einen vom Rüstungs- und KI-Boom profitieren, leiden andere unter Nachfrageflauten und geopolitischem Gegenwind. Die Wirtschaftsflaute in Deutschland macht sich an der Börse kaum bemerkbar: Der DAX legte im Jahr 2025 mit einem Plus von 23 Prozent das beste Börsenjahr seit 2019 hin. Am letzten Handelstag des Jahres stieg der deutsche Leitindex über die Marke von 24.500 Punkten und schloss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n