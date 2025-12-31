Während sich Aktienanleger an den deutschen Handelsplätzen zum Jahreswechsel eine Auszeit nehmen müssen, läuft der Handel an wichtigen internationalen Börsen auch am 31. Dezember 2025 weiter. Ein Überblick über die wichtigsten Handelsplätze: Deutschland: Börse macht Pause Am letzten Tag des Jahres bleiben die großen Handelsplätze hierzulande geschlossen. Sowohl auf Xetra als auch an der Börse Frankfurt findet kein Handel statt. Abwicklungen (Settlement) sind allerdings möglich. Auch die elektronischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de