Nach einer zwischenzeitlichen Erholung hat Silber in der Nacht zum Mittwoch erneut deutlich nachgegeben und auch andere Edelmetalle in den Abgrund gerissen. Gold, Silber und Co. mit stürmischem Jahresende! Die Kurskapriolen bei Edelmetallen, allen voran Silber, halten an. Nach einem sehr starken Börsenjahr gingen die Kurse für Silber, Platin und Palladium in den vergangenen Wochen in den Steilflug über. In der Montagnacht erreichte Silber mit knapp 84 US-Dollar pro Feinunze schließlich ein weiteres Rekordhoch, ehe einer der größten Intraday-Crashs überhaupt mit einem zwischenzeitlichen Minus von fast 20 Prozent folgte. Auch Platin und Palladium wurden mit in die Tiefe gerissen. Nun hat sich …Den vollständigen Artikel lesen
