Die Redcare Pharmacy-Aktie musste im laufenden Jahr erhebliche Verluste hinnehmen; auf Jahressicht halbierte sich der Kurs und steht am Mittwoch aktuell bei 66 €. Bietet dieses Niveau jetzt günstige Einstiegskurse? Eintritt eines Konkurrenten in das Online-Geschäft Was angekündigt wurde, ist mittlerweile passiert. Die Drogeriekette dm weitet ihr Online-Geschäft um eine Versand-Apotheke aus. Allerdings werden nicht verschreibungspflichtige Medikamente ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de