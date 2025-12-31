© Foto: J. David Ake/AP/dpaOppenheimer Asset Management hat ein Jahresendziel für 2026 für den S&P-500-Index festgelegt. Das hat es in sich!Das Jahresende ist auch immer eine Zeit der Analysten, ihre Einschätzung zum Verlauf des nächsten Jahres zu geben. Die optimistischste Prognose unter den großen Wall-Street-Brokerhäusern liefert Oppenheimer. Begründet wird dies mit starken Unternehmensgewinnen und der anhaltenden Resilienz der US-Wirtschaft. Oppenheimer Asset Managements geht von 8.100 Punkten für den S&P-500-Index 2026 aus. Zum Vergleich: Deutsche Bank sieht den Index bei 8.000 Punkten landen, das stellt das zweithöchste Kursziel für den S&P 500 unter Experten dar. "Die bisher in diesem Jahr und im laufenden …Den vollständigen Artikel lesen
