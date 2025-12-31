Münster (ots) -Am Silvestertag (31. Dezember) hat die Ziehung des MillionenKrachers von WestLotto sechs Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen mit jeweils einer Million Euro "beschenkt" - ein spektakulärer Start ins Jahr 2026!Beste GewinnchancenAuch in diesem Jahr bot der MillionenKracher wieder die attraktivste Chance, bei WestLotto eine Million Euro zu gewinnen. Bei der Ziehung, die an Silvester stattfand, wurden im ersten Gewinnrang sechs Gewinne à eine Million Euro vergeben. Die sechs Glückspilze kommen aus den Räumen Köln (2x), Duisburg, den Kreisen Düren sowie Warendorf und dem Hochsauerlandkreis.1,5 Millionen LoseOb im Adventskalender, zu Nikolaus oder unter dem Weihnachtsbaum - der MillionenKracher von WestLotto sorgte garantiert für Spannung und Vorfreude auf die besondere Silvesterziehung. Neben den Hauptgewinnen wurden in drei weiteren Gewinnklassen Geldpreise verlost: 30 x 10.000 Euro, 300 x 1.000 Euro und 150.000 x 10 Euro. Die Anzahl der Lose war auf 1,5 Millionen limitiert und bereits über eine Woche vor Weihnachten vergriffen.Wo sind die Gewinnzahlen zu finden?Alle Gewinnzahlen des MillionenKrachers sind auf der Website www.westlotto.de sowie in der WestLotto-App abrufbar. Zusätzlich werden sie in der Ausgabe 2/2026 der kostenlosen Kundenzeitschrift GLÜCK veröffentlicht, die wöchentlich in allen WestLotto-Annahmestellen erhältlich ist.Übersicht Gewinnzahlen der Millionengewinne 2025Folgende Gewinnzahlen und Endziffern haben 1.000.000 Euro beim Millionenkracher 2025 gewonnen (alle Angaben ohne Gewähr):- 0573495- 1143157- 1474122- 0880641- 0077244- 0985260Die sechs Neu-Millionäre kommen aus den Räumen Köln (2x), Duisburg, den Kreisen Düren sowie Warendorf und dem Hochsauerlandkreis.Pressekontakt:Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.comNewsroom: www.westlotto.de/newsroom/Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/6188191