Ein schwerer IT-Ausfall legte Anfang der Woche die Deutsche Bank sowie Postbank und Norisbank über zwei Tage lahm. Kunden hatten weder online noch telefonisch Zugriff auf ihre Konten - besonders problematisch zum Jahresende. Während die Bank zur Ursache schweigt, sorgt die fehlende Transparenz für Kritik, auch wenn die Aktie stabil blieb.Zwei Tage digitale Funkstille - Kunden im Dunkeln Ein massiver IT-Ausfall hat die Deutsche Bank sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de