Bitcoin-Prognose 2026: Droht ein tiefer Schock vor der Erholung?

Bitcoin könnte 2025 mit einer negativen Jahresrendite abschließen, aktuell bei etwa fünf Prozent im Minus. Damit wird eine grüne Jahreskerze unwahrscheinlicher, obwohl der Halving-Zyklus historisch etwas anderes nahelegt. Diese Abweichung schürt Unsicherheit und wirft die Frage auf, ob 2026 zunächst ein signifikanter Rücksetzer bevorsteht, bevor neue Chancen entstehen.

Mögliche Korrekturphase in der ersten Jahreshälfte 2026

Die Prognose von jussy skizziert für 2026 extreme Gegensätze, basierend auf einem unvollständigen Vierjahreszyklus mit nur zwei positiven Jahren statt drei grüner Kerzen. Parallelen zu 2012-2015 deuten auf eine Korrektur hin, die sich bis ins erste Halbjahr 2026 ziehen könnte.

Im ersten Quartal könnte Bitcoin noch einmal Richtung 104.000 US-Dollar testen, bevor der Abwärtstrend Fahrt aufnimmt. Zwischen Mai und Spätsommer wird ein zyklisches Tief bei 50.000 bis 60.000 US-Dollar erwartet, was Volatilität und Schockeffekte verstärken würde.

Erholungspotenzial durch makroökonomische Faktoren

Diese Schwächephase könnte die Basis für den nächsten Aufschwung legen, unterstützt durch erwartete Zinssenkungen und Liquiditätszuflüsse unter einem neuen Fed-Vorsitz. In der zweiten Jahreshälfte, besonders im vierten Quartal, wird eine kräftige Erholung prognostiziert, die das Jahr positiv abschließen lassen könnte.

Pessimistischere Szenarien sehen ein ausgedehnteres Tief bis spät im Jahr, mit Böden zwischen 57.000 und 37.000 US-Dollar. Die Enttäuschung 2025 mahnt zur Vorsicht, da Konsensprognosen oft fehlschlagen und 2026 Überraschungen bergen könnte.

Bitcoin Hyper Presale: Starkes Interesse an L2-Lösung

Steigende Akzeptanz von Bitcoin-L2-Lösungen könnte den Markt antreiben, indem Bitcoin funktional erweitert wird für Skalierung, DeFi und programmierbare Zahlungen. Dadurch entsteht strukturelle Nachfrage, die das Angebot verknappt und Verkaufsdruck abfedert.

Bitcoin Hyper positioniert sich als Erweiterung des Bitcoin-Netzwerks mit Solana Virtual Machine für hohe Kapazität, niedrige Kosten und Zero-Knowledge-Proofs. Der Presale hat rund 30 Millionen US-Dollar eingesammelt, ergänzt durch ein Staking-Modell mit 39 Prozent APY und bevorstehender Preisanhebung.

