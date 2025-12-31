Anzeige / Werbung

Reguliert in Kryptowährungen investieren: Drei strukturierte Lösungsansätze

Der Kryptomarkt hat sich schon lange als eigene Assetklasse etabliert. Entsprechende Produkte an der Börse und auf dem Finanzmarkt allgemein sind in den letzten Jahren entstanden, um uns Anleger:innen einen einfachen Zugang zu diesem Markt zu verschaffen. Denn diese Anlageklasse hat mehrere zentrale Vorteile: Sie ermöglicht den Zugang zu einem globalen, rund um die Uhr geöffneten Markt, der durch dezentrale Strukturen weitgehend unabhängig von einzelnen Staaten oder Institutionen ist. Gleichzeitig bieten viele Kryptowährungen ein transparent begrenztes Angebot, was eine Ausweitung nicht erlaubt und damit auch eine Verwässerung ausschließt.

Der direkte Besitz einer Kryptowährung erfolgt ohne Intermediäre, also kann direkt zur Diversifikation eines Portfolios beitragen. Über technologische Innovationen sowie frühe Marktphasen bei neuen Coins können überdurchschnittliche Renditechancen entstehen, wie wir sie beim Bitcoin über die letzten Jahre hinweg gesehen haben. Im Durchschnitt stieg die populärste Kryptowährung in den letzten 14 Jahren etwa 94 Prozent pro Jahr an. Auch wenn zu diesem Jahresabschluss kein Plus auf dem Kurszettel steht, bleibt der Markt spannend. Insbesondere für Anleger:innen mit langfristigem Horizont und höherer Risikobereitschaft.

Für dieses Investment eine optimale Lösung zu finden, die automatisiert und mit geringen Kosten umgesetzt werden kann, war die Herausforderung von Investui. Als "vernünftiger Krypto-Investor" willst Du mit Sicherheit eine sichere und einfache Lösung. Genau die stellen wir Dir hier mit 3 Varianten heute vor.

Darüber spricht Stefan Behleit als Produktmanager bei Investui heute direkt zum Jahresausklang mit Andreas Bernstein und gibt zunächst einen Überblick zum Krypto-Universum. Dies ist riesig und listet neben dem bekannten Bitcoin sehr viele andere Kryptowährungen. Nicht alle Kryptowährungen basieren auf der gleichen Technologie und werden nach den gleichen Regeln erzeugt. Kurz gesagt, nicht alle Kryptos sind gleich. Beim Investment stehen die Top-Werte nach Marktkapitalisierung im Fokus, von denen wir die Top Ten einmal aufzeigen.

Auch darüber hinaus können Aktien von Unternehmen in Betracht gezogen werden, die kryptobezogene Schnittmengen besitzen. Mit folgenden 3 Anlageideen können Sie jedoch ohne direkten Zugang zu einer Terminbörse über ein reguliertes Finanzinstrument an diesem Markt partizipieren. Dein Kapital wird bei renommierten und regulierten Depotbanken hinterlegt, und Du kannst Dich von 8.00 bis 22.00 Uhr per Telefon, E-Mail und Chat an die Kundenbetreuung eines regulierten Brokers wenden.

Über diese 3 neuen Strategien sprachen wir im Detail:

1) Bitcoin only - Bitcoin ist die bekannteste Kryptowährung. Bitcoin hat bekannte Anwendungsbereiche und hat auch seinen Platz im modernen Zahlungsverkehr gefunden. Anleger können eine Menge Informationen über diese Kryptowährung finden. Die Anzahl der Bitcoins ist für immer begrenzt. Dies ist nach Ansicht von Fachleuten eines der Argumente, warum der Wert von Bitcoin steigt, je mehr Anwendungsmöglichkeiten sich ergeben.

2) Crypto Basket - Der Crypto Basket teilt die Investition gleichmäßig auf die verschiedenen an der CME-Börse verfügbaren Kryptowährungen auf. Derzeit sind die beiden wichtigsten Kryptowährungen Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) verfügbar. Wenn die Börse weitere Kryptowährungen hinzufügt, werden diese automatisch auf vierteljährlicher Basis in den "Korb" aufgenommen. So ist sichergestellt, dass Sie immer die wichtigsten und liquidesten Kryptowährungen in Ihrem Portfolio haben.

3) Bitcoin + Nasdaq 100 - Bei dieser Lösung investieren Sie zur Hälfte in den beliebten Bitcoin und zur Hälfte in den beeindruckenden Marktindex Nasdaq 100. Der Index umfasst Unternehmen, die Krypto- und Blockchain-Dienstleistungen anbieten. Natürlich sind nicht alle 100 Nasdaq-Unternehmen im Krypto-Universum aktiv. Sie sind jedoch alle Meister der modernen Technologie. Bekannte Namen im Nasdaq-Index sind Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, etc.

Auch die Kosten zeigten wir transparent auf und natürlich exemplarisch den Chart des Bitcoin im langfristigen Verlauf. Für weitere Fragen stehen Dir Stefan Behleit und das Team von Investui zur Verfügung.

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.