Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 31 décembre/December 2025) - Effective immediately, EonX Technologies Inc. is suspended pursuant to CSE Policy 3. The suspension is considered a Regulatory Halt as defined in National Instrument 23-101 Trading Rules. A cease trade order has been issued by the British Columbia Securities Commission.

For more information about Cease Trade Orders, visit the Canadian Securities Administrators Cease Trade Order database at www.securities-administrators.ca.

_________________________________

À compter de maintenant, EonX Technologies Inc. est suspendue conformément à la Politique 3 de la CSE. La suspension est considérée comme un arrêt réglementaire défini dans l'Instrument National 23-101 Règles de négociation. Un ordre de cessation des transactions a été émis par la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique.

Pour de plus amples renseignements sur les interdictions d'opérations, visitez la base de données des interdictions d'opérations des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.securities-administrators.ca.

Date: Le 31 DEC 2025 Symbol/Symbole: EONX

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)