Die Börsen gehen mit hohen Erwartungen ins Jahr 2026 - doch einfache Antworten gebe es nicht, warnt Investor Leonard Fischer bei wO TV.Zwischen KI-Euphorie, geopolitischen Unsicherheiten und historisch hohen Bewertungen sieht Fischer eher Übertreibungen als eine neue sorglose Hausse. Vor allem Künstliche Intelligenz hält er für den am meisten überschätzten Treiber. Zwar sei KI eine Schlüsseltechnologie, doch Umfang, Tempo und wirtschaftlicher Nutzen der Produktivitätssprünge seien unklar. Die aktuelle Euphorie erinnere an typische Übertreibungsphasen bei technologischen Umbrüchen - allerdings ohne die strukturelle Schwäche der Dotcom-Zeit. Die investierenden Konzerne seien heute …Den vollständigen Artikel lesen
