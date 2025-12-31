Fed-Chef Powell signalisiert Ende der Zinserhöhungen - Lockerung möglich

Federal Reserve Chair Jerome Powell hat bestätigt, dass weitere Zinserhöhungen nicht geplant sind und der Fokus nun auf Stabilität oder möglichen Senkungen liegt. Diese Veränderung markiert das Ende einer aggressiven Straffungsphase und könnte Finanzmärkte sowie Kreditnehmer entlasten, angesichts abkühlender Inflation und Wirtschaft.

Pause nach intensiver Straffungspolitik

Jerome Powell erklärte, dass weitere Anhebungen nicht das Basisszenario im Offenmarktausschuss darstellen und er keinen Druck für Straffung sehe. Diese Aussage signalisiert einen Richtungswechsel nach einer der aggressivsten Phasen seit Jahrzehnten.

Die Pause soll der Wirtschaft Zeit geben, die Wirkungen früherer Erhöhungen zu verarbeiten und Effekte auf Arbeitsmarkt sowie Preisstabilität abzuschätzen. Einige Ausschussmitglieder ziehen bereits Senkungen in Betracht, die im kommenden Jahr möglich wären, sofern Daten dies unterstützen.

Positive Effekte für Risiko-Assets

Aktien und Anleihen reagierten mit Kursbewegungen, die stabilere Zinsen und Entlastung vorwegnehmen. Kreditfinanzierte Anlagen profitieren von sinkenden Finanzierungskosten.

Der US-Dollar zeigt Schwäche gegenüber anderen Währungen, was exportorientierten Unternehmen zugutekommt. Historisch folgt auf Stabilität oft Lockerung, wenn Indikatoren dies erlauben.

