Ethereum 2026: Institutionelle Käufe trotz hoher Volatilität

Ethereum erlebte in den vergangenen Quartalen extreme Schwankungen mit einer starken Rallye um die US-Wahl und anschließendem Einbruch, der viele Anleger verunsicherte. Dennoch signalisieren institutionelle und datenbasierte Investoren langfristige Zuversicht, was 2026 zu einem potenziell entscheidenden Jahr machen könnte.

Trend Research baut ETH-Bestände massiv aus

Die in Hongkong ansässige Investmentfirma Trend Research hat ihre ETH-Bestände deutlich erweitert und hält nun über 600.000 Ether, was sie zu einem der größten nicht börsennotierten Halter macht.

Diese Akkumulation erfolgt in einer Phase anhaltender Unsicherheit mit Kursen unter früheren Höchstständen nach einem Flashcrash im Oktober. Gründer Jack Yi sieht kurzfristige Schwankungen als zweitrangig und erwartet für 2026 positive Entwicklungen durch wachsende On-Chain-Finanzierung, Stablecoins, geldpolitische Lockerung und kryptofreundliche Regulierung.

Globale Liquidität und Regulierung als Treiber

Die US-Notenbank signalisiert eine Abkehr von restriktiver Politik, mit Zinssenkungen und Liquiditätsausweitung als Katalysator für Risiko-Assets.

Ethereum profitiert als produktives Netzwerk für DeFi, Stablecoins, tokenisierte Vermögenswerte und institutionelle Anwendungen, verstärkt durch ETF-Zulassungen und sinkende Hemmschwellen für große Vermögensverwalter.

PepeNode Presale: Frühphasenprojekt mit starkem Funding

PepeNode befindet sich vor dem ersten Börsenlisting und ist ausschließlich über den Presale zugänglich, mit einem Preis von rund 0,0012161 US-Dollar und über 2,4 Millionen US-Dollar eingesammeltem Kapital.

Das Projekt kombiniert Meme-Elemente mit virtuellem Mining ohne Hardware oder Vorkenntnisse, optimierbaren Upgrades und hohen Staking-Renditen in der frühen Phase.

Direkt zur PepeNode Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.