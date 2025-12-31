XRP: Knappes Angebot und ETF-Zuflüsse - Steht die Rallye bevor?

Das Börsenjahr 2025 endet mit verfehlten euphorischen Zielen für Bitcoin, Ethereum und XRP. Während viele Anleger enttäuscht sind, sehen andere eine verschobene Chance, und bei XRP verdichten sich Signale für eine spannende Phase.

XRP-Bestände auf Börsen auf 8-Jahres-Tief

On-Chain-Daten zeigen, dass der verfügbare XRP-Bestand auf zentralisierten Börsen ein Niveau erreicht hat, das zuletzt vor acht Jahren beobachtet wurde.

Immer mehr XRP werden abgezogen und langfristig gehalten, was das frei handelbare Angebot weiter verknappt und historisch oft die Basis für stärkere Kursbewegungen bildet, sofern Nachfrage stabil bleibt oder anzieht.

Starke ETF-Zuflüsse trotz verhaltenem Markt

Seit der Zulassung von Spot-XRP-ETFs fließt kontinuierlich frisches Kapital in die Fonds, mit einer Summe von über einer Milliarde US-Dollar.

Im Gegensatz zu Abflüssen bei Bitcoin- und Ethereum-ETFs entsteht bei XRP zusätzlicher Kaufdruck, verstärkt durch kommende ETFs mit Seed-Kapital, was in einem verbessernden Umfeld überproportionale Gewinne ermöglichen könnte.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.