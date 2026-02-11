© Foto: Jakub Porzycki - picture allianceTrotz ETF-Zuflüssen und Käufen durch Großinvestoren fallen die Krypto-Kurse wieder. Im Hinblick auf die US-Inflationsdaten bleibt eine Trendwende aus.Bitcoin ist unter die Marke von 67.000 US-Dollar gefallen und notiert damit deutlich im Minus. Auch Ethereum und zahlreiche Altcoins verzeichnen kräftige Verluste. Marktbeobachter machen vor allem eine restriktivere geldpolitische Erwartung in den USA für die jüngste Verkaufswelle verantwortlich. Bitcoin fällt am Mittwochmittag um rund 3 Prozent auf 66.804 US-Dollar und unterschreitet damit die Marke von 67.000 US-Dollar. Ethereum gibt um mehr als 4 Prozent nach und notierte wieder unter 2.000 US-Dollar bei 1.965 US-Dollar. XRP verliert über 4 …Den vollständigen Artikel lesen
