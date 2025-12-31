Gold, Silber oder Bitcoin 2026: Experte sieht Vorteil bei BTC

Der Kryptomarkt zeigt sich derzeit zurückhaltend, während Anleger bei Aktien und Edelmetallen teilweise starke Gewinne verbuchen konnten. Bitcoin performt auf Jahressicht schwach und rutschte zeitweise ins Minus, was die Frage aufwirft, ob der Einstieg verpasst wurde oder gerade jetzt attraktiv ist.

Bitcoin als taktische Chance trotz Schwäche

Die schwache Entwicklung von Bitcoin wird nicht als strukturelles Problem gesehen, sondern als temporärer Effekt zum Jahreswechsel. Viele Marktteilnehmer realisierten Verluste im Kryptobereich, um diese steuerlich mit Gewinnen aus Aktien oder Edelmetallen zu verrechnen.

Diese Verkäufe spiegeln weniger Vertrauensverlust wider, sondern taktische Anpassungen. Der Experte erwartet, dass viele Positionen zu Beginn des neuen Jahres wieder aufgebaut werden und ein Kursimpuls im Januar möglich ist.

Risiken bei Edelmetallen und Aktien

Bei Silber sieht der Analyst ein ungünstiges Chance-Risiko-Verhältnis mit wahrscheinlicher kurzfristiger Korrektur, da Handelsplätze wie die CME strengere Vorgaben einführten - ein historischer Vorbote für Rücksetzer.

Gold wirkt stabiler, doch das Aufwärtspotenzial ist nach der Rallye begrenzt, während beim Aktienmarkt Vorsicht wegen überhöhter Bewertungen im KI-Bereich geboten ist. Unter Abwägung aller Faktoren erscheint Bitcoin 2026 risikobereinigt attraktiv.

Bitcoin Hyper Presale: Erweiterung des BTC-Ökosystems

Bitcoin Hyper entwickelt eine Layer-2-Lösung, um Bitcoin aktiv in DeFi-Anwendungen einzubinden und Transaktionen schneller sowie kostengünstiger zu machen.

Der $HYPER-Token ist zentral für dieses Ökosystem und befindet sich im Vorverkauf mit knapp 30 Millionen US-Dollar Funding, was hohes Anlegerinteresse signalisiert.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.