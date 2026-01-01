Die Altersvorsorge in die eigene Hand nehmen und Rentenlücke schließen? Mit diesen simplen Weltportfolios geht es ganz einfach und kostengünstig bei fast allen Brokern in Deutschland: Die Lage um die Rente in Deutschland wird immer prekärer. Aus diesem Grund entscheiden sich zunehmend mehr Menschen, die Altersvorsorge in die eigene Hand zu nehmen und die Rentenlücke durch das langfristige Investieren in Aktien zu schließen. Allerdings fragen sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE