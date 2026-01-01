Ein verlässlicher Cashflow-Champion bringt sich für die nächste Aufwärtsbewegung in Stellung. Hohe Ausschüttungen, operative Fortschritte und ein frisches Kaufsignal treffen auf eine starke saisonale Phase - ein äußerst attraktives Gesamtpaket, das vor allem Dividendenjäger jetzt aufhorchen lässt.Seit Jahren zählt der Titel zu den beliebtesten Dividendenwerten am deutschen Aktienmarkt. Das Geschäftsmodell liefert planbare Erlöse, eine wachsende Kundenbasis und robuste freie Mittelzuflüsse. Besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär