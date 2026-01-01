© Foto: PixabayWenn Sie jetzt 100.000 Euro investieren könnten - wo und wie sollten Sie Ihr Geld anlegen?Investoren, die heute überlegen, wo sie 100.000 Euro anlegen sollen, sehen sich mit einem Mix aus wechselnder Zentralbankpolitik und geopolitischen Risiken konfrontiert. Strategen betonen jedoch, dass der Weg nach vorn klarer ist, als er scheint: investiert bleiben, diversifizieren und sich auf strukturelle Themen wie industrielle Investitionen und hochwertige Anleihen konzentrieren. Moderates Risiko: Multi-Asset-Portfolios nutzen Für ausgewogene Anleger empfiehlt Citi Wealth, Portfolios vollständig investiert zu halten, unter Hinweis auf ein starkes Gewinnumfeld und einen KI-getriebenen …Den vollständigen Artikel lesen
