Neuss (ots) -Tineco (https://us.tineco.com/events/ces-2026/), weltweit führender Anbieter intelligenter Haushaltsgeräte, präsentiert in diesem Jahr auf der CES eine neue Generation von Bodenreinigungslösungen, die speziell für modernes Wohnen entwickelt wurden. Mit über 23 Millionen Nutzerinnen und Nutzern weltweit und als weltweit führende Marke für Nass- und Trockensauger im Haushaltsbereich stellt Tineco ein Portfolio vor, das Leistung, Design und Technologie auf ein neues Niveau hebt - für ein spürbar besseres Reinigungserlebnis.Auf der CES 2026 geht Tineco bewusst über das klassische Messestand-Konzept hinaus und schafft einen vollständig immersiven, visuell eindrucksvollen Raum, der sich an der Art und Weise orientiert, wie Menschen ihr Zuhause erleben. In diesem zeitgemäßen Setting stellt Tineco mehrere Erlebniszonen vor, die jeweils eigene Produktidentitäten und moderne Wohnkonzepte widerspiegeln. In verschiedenen Inszenierungen erleben Besucher, wie sich Tineco nahtlos in den Alltag integriert - mit folgenden Nass-Trockensaugern:Das Urban RetreatFLOOR ONE i7 FoldKonzipiert für kompaktes, urbanes Premium-Wohnen und den schnellen, platzbewussten Lebensstil in der Stadt. Der FLOOR ONE i7 Fold feiert auf der CES seine Premiere. Mit einem Gewicht von unter 3,6 kg (unter 8 lbs.), einem schlanken, faltbaren Design für einfache Aufbewahrung sowie einer um 180° klappbaren Basis erreicht er mühelos auch schwer zugängliche Bereiche unter niedrigen Möbeln.Das Innovation LabFLOOR ONE S9 ScientistIn einer futuristischen, von Cyberpunk inspirierten Umgebung mit markanten LED-Akzenten und dynamischer Beleuchtung steht der S9 Scientist für technologische Präzision. Ausgestattet mit intelligenter Schmutzerkennung durch den iLoop Smart Sensor von Tineco sowie einer Hochtemperatur-Tiefenreinigung entfernt er selbst hartnäckige Flecken punktgenau und effizient.Das Creative StudioFLOOR ONE STATION S9 ArtistEntwickelt für stilvolle, designorientierte Wohnräume, vereint der STATION S9 Artist anspruchsvolle Ästhetik mit fortschrittlicher Reinigungsleistung. Dank des StreakFree Scrapers sorgt er für streifenfreie Böden, die sofort barfuß begehbar sind. Die HydroBurst Technologie nutzt einen angewinkelten Hochdruck-Wasserstrahl, um selbst starke und eingetrocknete Verschmutzungen zu lösen. Ergänzt wird das System durch eine Smart Refresh Station, die automatisch heißes Wasser nachfüllt, sowie das FlashDry Selbstreinigungssystem mit Dampf - für kraftvolle, leise und mühelose Pflege moderner Haushalte."Die CES war schon immer der Ort, an dem Zukunft vorgestellt wird - und in diesem Jahr denken wir neu darüber nach, wie wir diese Zukunft erlebbar machen", betont Mr. Leng, CEO von Tineco. "Mit unserem Modern-Living-Konzept gehen wir über den klassischen Messestand hinaus und schaffen designorientierte Umgebungen, in denen durchdachte Ingenieurskunst und anspruchsvolles Design lebendig werden. Die Einführung des FLOOR ONE i7 Fold unterstreicht unser Engagement, die alltägliche Reinigung durch zuverlässige Leistung und bewusstes Design für moderne Haushalte aufzuwerten."Neben den Neuheiten können CES-Besucher auch das breitere Produktportfolio von Tineco entdecken, darunter die Stielsauger PURE ONE A90S und S70 sowie den preisgekrönten CARPET ONE Cruiser, ausgezeichnet als TIME Best Inventions of 2025.Über TinecoTineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Oktober 2025, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit zum dritten Mal in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.