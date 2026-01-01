DJ PTA-AFR: Südwestdeutsche Salzwerke AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
Südwestdeutsche Salzwerke AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Heilbronn (pta000/01.01.2026/09:18 UTC+1) - Südwestdeutsche Salzwerke AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Konzernabschluss 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.salzwerke.de/de/investor-relations/finanzberichte/geschaeftsberichte.html Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.salzwerke.de/de/investor-relations/finanzberichte/geschaeftsberichte.html Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Bericht: Konzern-Zahlungsbericht (Rohstoffsektor) 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.salzwerke.de/de/investor-relations/finanzberichte/konzernzahlungsberichte.html Veröffentlichungsdatum: 15.05.2026
Bericht: Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 30.06.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.salzwerke.de/de/investor-relations/finanzberichte/halbjahresfinanzberichte.html Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026
Aussender: Südwestdeutsche Salzwerke AG Salzgrund 67 74076 Heilbronn Deutschland Ansprechpartner: Corinna Kunz Tel.: +49 7131 959-2699 E-Mail: corinna.kunz@salzwerke.de Website: www.salzwerke.de ISIN(s): DE0007346603 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München
