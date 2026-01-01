Anzeige
WKN: 734660 | ISIN: DE0007346603
30.12.25
63,00 Euro
-3,08 % -2,00
PTA-AFR: Südwestdeutsche Salzwerke AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

Heilbronn (pta000/01.01.2026/09:18 UTC+1) - Südwestdeutsche Salzwerke AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Konzernabschluss 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.salzwerke.de/de/investor-relations/finanzberichte/geschaeftsberichte.html Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.salzwerke.de/de/investor-relations/finanzberichte/geschaeftsberichte.html Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Bericht: Konzern-Zahlungsbericht (Rohstoffsektor) 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.salzwerke.de/de/investor-relations/finanzberichte/konzernzahlungsberichte.html Veröffentlichungsdatum: 15.05.2026

Bericht: Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 30.06.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.salzwerke.de/de/investor-relations/finanzberichte/halbjahresfinanzberichte.html Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026

Aussender:      Südwestdeutsche Salzwerke AG 
           Salzgrund 67 
           74076 Heilbronn 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Corinna Kunz 
Tel.:         +49 7131 959-2699 
E-Mail:        corinna.kunz@salzwerke.de 
Website:       www.salzwerke.de 
ISIN(s):       DE0007346603 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München

[ source: https://www.pressetext.com/news/1767255480689 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 01, 2026 03:18 ET (08:18 GMT)

© 2026 Dow Jones News
