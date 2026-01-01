München (ots) -Mit einer Show der Superlative und zahlreichen hochkarätigen Stars begrüßte Florian Silbereisen beim "Silvester-Schlagerbooom 2026 live - Die Wunderlichtershow!" gemeinsam mit dem Publikum das neue Jahr - live im Ersten, im ORF und im SRF.Neben rund 6.000 begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauern im restlos ausverkauften BMW Park in München feierten auch Millionen Menschen zu Hause vor den Bildschirmen mit: Durchschnittlich 4,547 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten den Jahreswechsel im Ersten. Das entspricht einem Marktanteil von 25,7 Prozent - dem höchsten Wert seit Beginn der Silvestershow und dem klaren Tagessieg am Silvesterabend.Punkt Mitternacht präsentierte Florian Silbereisen ebenfalls live das Silvesterfeuerwerk am Brandenburger Tor in Berlin. Dieses erreichte in der Spitze einen Marktanteil von 34,4 Prozent und 6,842 Millionen beim Gesamtpublikum. Auch "Die Silvester-Schlagerbooom-Partynacht 2026" im Anschluss konnte mit 24,9% beim Gesamtpublikum punkten.Florian Silbereisen: "Ich kann es noch gar nicht glauben, dass so viele Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit uns gemeinsam ins neue Jahr gestartet sind und sogar noch bis tief in die Nacht weiter gefeiert haben."Der Showmaster begrüßte beim "Schlagerbooom 2026" Roland Kaiser, Maite Kelly, Unheilig, 80er-Kultstar Samantha Fox, Howard Carpendale, Pietro Basile, Heinz Rudolf Kunze, Nicole, DJ Ötzi, Ben Zucker, Andy Borg, Vincent Gross sowie viele weitere Stars.Die Sendung ist eine Produktion von Jürgens TV GmbH in Zusammenarbeit mit dem BR für das Erste, den ORF und SRF. Die gut vierstündige Show ist noch bis zum 30. Januar in der ARD Mediathek verfügbar.Foto-Auswahl unter diesem Link (https://share.ard-zdf-box.de/s/S5nHDgXdiWXj8MJ?dir=/Schlagerbooom%20Presse)zur freien Verwendung nur im Zusammenhang mit der genannten Sendung und bei Nennung der Bildrechte: © BR / Ralf Wilschewski. Die Bilder sind außerdem ab 2. Januar bei br-foto.de abrufbar; E-Mail an bildmanagement@br.deAlle Messdaten: AGF Videoforschung, TV: Marktstandard: Bewegtbild, Zuschauer gesamt.Pressekontakt:ARD-ProgrammdirektionPressesprecherinTabea WernerTel.: 089 / 558944-867E-Mail: Tabea.Werner@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6188341