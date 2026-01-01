Stuttgart (ots) -Für zwölf Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger beginnt 2026 dank der Silvester-Millionen von Lotto Baden-Württemberg mit einem Millionengewinn. Am letzten Tag des Jahres landeten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der beliebten Silvesterlotterie mit ihren Losen einen Volltreffer. Zusätzlich dürfen sich zwölf weitere Tipperinnen und Tipper aus dem Südwesten über jeweils 100.000 Euro freuen."So viele Millionengewinne gab es bei einer Lotterie von Lotto Baden-Württemberg an einem Tag noch nie. Gleich zwölf Glückspilze aus dem Südwesten haben ihre Chance bei den Silvester-Millionen genutzt und den Hauptgewinn abgeräumt. Für sie werden nun Träume wahr. Einen besseren Start ins neue Jahr kann man sich nicht wünschen", sagte Geschäftsführer Paul Nemeth.Schlüssel zum Glück und damit zum Gewinn von je einer Million Euro sind folgende Losnummern:- 0200641 (Kreis Rastatt)- 0341267 (Kreis Ludwigsburg)- 0374322 (Schwarzwald-Baar-Kreis)- 0742591 (Zollernalbkreis)- 0969116 (Kreis Esslingen)- 1199572 (Ostalbkreis)- 1771085 (Ortenaukreis)- 1782498 (Kreis Göppingen)- 2422674 (Kreis Rastatt)- 2535872 (Kreis Böblingen)- 2728545 (Kreis Ludwigsburg)- 2856505 (Kreis Sigmaringen)Zwölf weitere Tipperinnen und Tipper aus Baden-Württemberg durften über einen Großgewinn von je 100.000 Euro jubeln. Diese Gewinne wurden mit folgenden Losnummern erzielt:- 0116024 (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald)- 0475239 (Kreis Lörrach)- 0894469 (Kreis Reutlingen)- 1083593 (Enzkreis)- 1597030 (Kreis Heilbronn)- 1776656 (Neckar-Odenwald-Kreis)- 1855622 (Enzkreis)- 1897213 (Kreis Reutlingen)- 2091007 (Zollernalbkreis)- 2233382 (Rems-Murr-Kreis)- 2441339 (Schwarzwald-Baar-Kreis)- 2992592 (Kreis Calw)Außerdem wurden weitere Gewinne in Höhe von insgesamt 4,8 Millionen Euro verlost.Alle Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer, die ihr Los für die Silvester-Millionen ohne Kundenkarte von Lotto Baden-Württemberg in einer Annahmestelle gekauft haben, sollten dieses nun unbedingt überprüfen. Denn zum Abruf der komplett steuerfreien Gewinne ist die gültige Spielquittung nötig. Wer online unter lotto-bw.de teilgenommen hat, wird automatisch über einen möglichen Gewinn informiert. Die Ziehung der Gewinnzahlen fand am Mittwoch, 31. Dezember 2025, unter notarieller Aufsicht in der Zentrale von Lotto Baden-Württemberg in Stuttgart statt.Die zur Verfügung stehenden drei Millionen Lose zum Preis von je zehn Euro waren bereits Anfang Dezember vergriffen. Sie bieten mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:250.000 die größte Chance auf einen Millionengewinn bei einer Lotterie von Lotto Baden-Württemberg.Es war das 16. Mal, dass die Silvester-Millionen exklusiv in Baden-Württemberg ausgespielt wurden. Das Spielprinzip der Lotterie ist einfach: Aus dem Zahlenbereich 0000001 bis 3000000 wird nach dem Zufallsprinzip eine Losnummer ermittelt und jeweils nur einmal vergeben.Alle Losnummern, auf die ein Gewinn entfallen ist, sind unter lotto-bw.de abrufbar sowie in den Annahmestellen einsehbar.Pressekontakt:Viktoria KesperUnternehmenssprecherinTelefon: 0711/81000-117E-Mail: presse@lotto-bw.deOriginal-Content von: Lotto Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110923/6188395