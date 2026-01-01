Die Bundesregierung will den privaten Vermögensaufbau für Alter mit einer Fülle von Fördermaßnahmen neu aufstellen. Als erster Baustein startet am 1. Januar 2026 die sogenannte Frühstart-Rente. Wer sie bekommt - und wie sie funktioniert. "Wir wollen für jedes Kind vom sechsten bis zum 18. Lebensjahr, das eine Bildungseinrichtung in Deutschland besucht, pro Monat zehn Euro in ein individuelles, kapitalgedecktes und privatwirtschaftlich organisiertes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
