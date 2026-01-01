Das Jahresende 2025 hatte es noch einmal in sich; zumindest im Edelmetallbereich. Man darf gespannt sein, wie sich Gold, Silber & Co. in den ersten Handelstagen des neuen Jahres sortieren werden. So einfach wird das nach den massiven Verwerfungen nicht.Begünstigt vom eingeschränkten Handel an den westlichen Börsen erlebten die Edelmetalle - allen voran Silber - in den letzten Handelstagen des Jahres eine Berg- und Talfahrt sondergleichen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de