Mannheim (ots) -Rund um Weihnachten und den Jahreswechsel planen viele Urlauber bereits ihre nächste Reise. Flüge, Hotels und Pauschalreisen werden frühzeitig gebucht - oft zu attraktiven Preisen. Was dabei häufig vernachlässigt wird, ist der passende Reiseschutz. Dabei können Krankheit, Unfälle oder Flugprobleme schnell hohe Kosten verursachen. Der Reiseschutz-Anbieter Lifecard-Travel-Assistance (LTA) erklärt, welche Reiseversicherungen wirklich sinnvoll sind und wie sich Urlauber effektiv absichern.Reiserücktritt: Wenn Krankheit die Urlaubspläne stopptEin typisches Risiko vor Reiseantritt: Kurz vor dem Abflug wird ein Reisender oder ein Familienmitglied krank. Die Reise muss storniert werden, Flug- und Hotelkosten bleiben häufig am Kunden hängen. Gerade bei Familienurlauben oder Fernreisen summieren sich diese Kosten schnell auf mehrere Tausend Euro. "Ob man früh oder kurzfristig bucht: Entscheidend ist, dass unerwartete Ereignisse eine Reise jederzeit kippen können - vor dem Start genauso wie unterwegs. Wer dann die passenden Bausteine hat, schützt sich vor hohen Storno- und Mehrkosten und bekommt im Ernstfall schnelle Unterstützung", erklärt Dr. Michael Dorka, Geschäftsführer der Lifecard-Travel-Assistance.Ranking: Diese Reiseversicherungen sind unverzichtbarBasierend auf langjähriger Schadenpraxis hat LTA die wichtigsten Reiseversicherungen bewertet und in einem Reiseschutz-Ranking eingeordnet:- Auslandsreisekrankenversicherung (sehr wichtig)Die wichtigste Reiseversicherung überhaupt. Medizinische Behandlungen im Ausland - besonders außerhalb Europas - können schnell fünfstellige Beträge erreichen. Gesetzliche Krankenkassen übernehmen diese Kosten meist nur teilweise oder gar nicht.- Reiserücktrittsversicherung (sehr wichtig)Sie schützt vor hohen Stornokosten, wenn eine Reise aus wichtigen Gründen wie Krankheit, Unfall oder familiären Notfällen nicht angetreten werden kann.- 24/7-Notfall-Assistenz (sehr wichtig)Rund-um-die-Uhr-Hilfe bei medizinischen Notfällen, Krankenhausorganisation, Rücktransport oder Sprachproblemen im Ausland.- Reiseabbruch und Gepäck: Was sinnvoll ist - und was nicht zwingendDie Reiseabbruchversicherung gilt als wichtiger Zusatzschutz. Sie greift, wenn eine Reise unerwartet unterbrochen oder vorzeitig beendet werden muss, etwa durch eine Erkrankung während des Urlaubs.Die Reisegepäckversicherung hingegen ist laut LTA weniger entscheidend. Fluggesellschaften haften häufig bereits für Gepäckverlust oder -verspätung, zudem sind die versicherten Summen oft begrenzt.Flugverspätung und Annullierung: EU-Fluggastrechte als Extra-SchutzEin häufiges Ärgernis während der Reise sind Flugprobleme: Verspätungen, Annullierungen oder verpasste Anschlussflüge. LTA integriert in ausgewählten Tarifen die EU-Fluggastrechte und unterstützt Versicherte bei der Durchsetzung gesetzlicher Entschädigungsansprüche von bis zu 600 Euro pro Person - inklusive Prüfung möglicher Zusatzleistungen wie Hotel- oder Verpflegungskosten. "Flugprobleme sind für viele Reisende vor allem eines: nervenaufreibend. Umso wichtiger ist ein Schutz, der nicht nur Leistungen vorsieht, sondern auch dabei hilft, berechtigte Ansprüche unkompliziert durchzusetzen", so Dorka.Einzelreise oder Jahrestarif: Reiseschutz richtig wählenOb sich eine Versicherung für eine einzelne Reise oder ein Jahrestarif lohnt, hängt vom persönlichen Reiseverhalten ab. Vielreisende profitieren oft von einem Jahresschutz, während bei einzelnen Fern- oder Familienreisen gezielte Einzelversicherungen ausreichen können. Wichtig ist, die existenziellen Risiken abzusichern - insbesondere Krankheit, Storno und Reiseabbruch.Fazit: Reiseversicherung sorgt für entspannteren UrlaubWer seinen Sommerurlaub jetzt bucht, sollte den passenden Reiseschutz direkt mit einplanen. Die richtige Reiseversicherung schützt nicht nur vor finanziellen Risiken, sondern sorgt auch für mehr Sicherheit und Gelassenheit - vor und während der Reise. Das Unternehmen bietet seinen Kunden sowohl Jahrespolicen an, als auch Versicherungspakete, die nur für eine bestimmte zeitlich befristete Reise gelten. Die vielfältigen Versicherungsleistungen sind sowohl modular buchbar als auch als Rund-um-Sorglos-Paket (All-In-One) erhältlich. Die umfangreichen Reiserücktrittsversicherungen der LTA (http://www.lta-reiseschutz.de) greifen auch in Ausnahmesituationen, beispielsweise wenn der Familienhund oder die Hauskatze kurz vor der Abreise in den Urlaub erkranken. Für seine Service-Qualität wurde der Reiseschutz-Anbieter 2024 zum siebten Mal in Folge von Focus Money als "Fairster Schadenregulierer" ausgezeichnet. Seit dem 1. April 2025 gehört LTA mehrheitlich zur Hamburger HBC-Gruppe (Hanseatic Broking Center). 