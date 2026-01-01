Die Aktie von Adobe steht seit längerem unter erheblichem Druck, weil viele Investoren das Unternehmen zu den vermeintlichen Verlierern der generativen Künstlichen Intelligenz zählen. Ein genauer Blick auf Geschäftsmodell, Zahlen und strategische Positionierung zeigt jedoch, dass diese Skepsis zunehmend im Widerspruch zur operativen Realität steht. Ein belastbares Geschäftsmodell trotz KI-Skepsis Bereits in unseren letzten Updates haben wir dargelegt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de