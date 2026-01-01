München (ots) -- Gemeinsam feierten rund 10.000 Gäste friedlich zwischen Georgenstraße, am Siegestor bis zu Staatsbibliothek ins neue Jahr- Ohne Böller und Feinstaub: rund 20 Musik- & Showacts auf vier Bühnen sowie Lichtinstallationen, die in einer innovativen Licht-, Laser- und Musikshow um Mitternacht mündeten- Silvestermeile München als Gemeinschaftswerk dank beteiligter Partner aus Kultur, Wirtschaft & StadtgesellschaftMit einem stimmungsvollen Mix aus Lichtkunst, Musik, Kulinarik und urbaner Lebensfreude feierten in der Nacht auf Donnerstag um die 10.000 Gäste aus Nah und Fern auf der Silvestermeile München den Jahreswechsel. In nie dagewesener Form war die Ludwigstraße vom Siegestor Richtung Süden eindrucksvoll illuminiert. Gemeinsam, friedlich und nachhaltig - so feierten Münchnerinnen und Münchner, Gäste aus dem Umland, aus ganz Bayern und Touristen aus aller Welt.Künstlerisches Licht- und Showkonzept machte Architektur Münchens Prachtstraße neu erlebbar: Verantwortlich für die visuelle Gesamtkonzept zeichnet Matthias Singer, 507nanometer, einer der gefragtesten Lichtkünstler Deutschlands. Benjamin Jantzen, international renommierter Videokünstler, und Benjamin Rachfahl, Lichtdesigner und Projection-Mapping-Künstler, inszenierten die Fassaden rund um den Professor-Huber-Platz. An der Kirche St. Ludwig wurde eine interaktive Lichtinszenierung der Video- und Lichtkünstler von WE ARE VIDEO in Kooperation mit der Erzdiözese München und Freising realisiert, die es den Gästen ermöglichte, selbst Teil des Kunstwerks zu sein.Zum Silvester-Countdown ließ der international tätige Komponist und Soundartist Beni Brachtel für die mit Musik synchronisierte, audiovisuelle Inszenierung Laser, Licht, Sound und Gebäudeprojektionen vom Siegestor aus verschmelzen. Einen kleinen Vorgeschmack des über zehnminütigen Gesamtkunstwerks gab es bereits kurz vor 22 Uhr beim Familiensilvester, viele Familien mit Kindern über sechs Jahren waren zu vergünstigten Ticketpreisen extra dafür gekommen.Musik, die verbindet: Begleitet wurde die Lichtkulisse der Ludwigstraße ab 19 Uhr von einem breitgefächerten Musikprogramm. Auf mehreren Bühnen und Musikflächen sorgten bekannte Acts wie Moop Mama, Gary & Gerry und Jesper Munk gemeinsam mit lokalen OriginalenwieLoisach Marci, den Schwuhplattlern und der Crux-DJ-Gang für Stimmung. Die Mischung erfreute ein breites, generationenübergreifendes Publikum und schuf über den gesamten Abend hinweg eine ausgelassene und mitreißende Atmosphäre. Auch Moderator Thomas Gierling leistete hierzu gemeinsam mit seinen Freunden "Streichbruder" und Jennifer Lynn bei ihrem überraschenden Silvestermeilen-Opening auf der Siegestor-Bühne einen besonderen Beitrag.Kulinarisch zeigte sich die Silvestermeile vielseitig und genussorientiert: Unter anderem gemeinsam mit dem Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus präsentierte die Veranstaltung eine Auswahl aus bayerischen Klassikern, internationalen Streetfood-Spezialitäten und einem umfassenden Getränkeangebot, letzteres u.a. dank der partnerschaftlichen Unterstützung von Giesinger Bräu.Silvestermeile München - sicher & nachhaltig: Dank eines umfangreichen Sicherheits-, Verkehrs- und Servicekonzepts verlief die Veranstaltung nicht nur, absolut friedlich, sondern wurde darüber hinaus zu einem Novum in Sachen Nachhaltigkeit. Möglich war dies durch die enge Zusammenarbeit mit dem Münchner Ausschuss für Arbeit & Wirtschaft, dem KVR, Baureferat, der Polizei und dem Ministerium für Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus denen der besondere Dank von Alexander Wolfrum, dem Geschäftsführer der veranstaltenden Eventagentur G.R.A.L. GmbH, gilt: "Spätestens, als wir in der Silvesternacht in so viele strahlende Gesichter schauen durften, wurde uns erneut bewusst, wofür wir dieses Event machen. Mein aufrichtiger Dank gilt allen Partnern der verschiedenen Gewerke - Musik, Licht, Gastronomie, Technik, Sicherheit und natürlich der Stadtverwaltung sowie unseren Sponsoren Lotto Bayern, Bayern Tourismus Marketing sowie Amazon - mit denen wir eine gemeinsame Vision geteilt und vorangetrieben haben: Eine umweltverträgliche Großveranstaltung, eine gemeinsame Silvesterfeier ohne Feinstaubemissionen und Böller-Lärm, ein ausgelassenes und friedliches Fest im öffentlichen Raum mit künstlerischer Inszenierung für Münchnerinnen und Münchner sowie Gästen aus aller Welt. Ohne dieses Vertrauen und das gemeinsame Anpacken wäre ein solch besonderer Abend nicht möglich."Silvestermeile München im Webwww.silvestermeile.de | Instagram: @silvestermeilemuenchenÜber G.R.A.L. GmbHGründliche Realisierung allgemeiner Lebensfreude ist seit 30 Jahren das Motto der Münchener Eventagentur G.R.A.L. GmbH. Gegründet wurde die Agentur von Alexander Wolfrum im Rahmen seines ersten Großprojekts, dem Münchener Kino-Open-Air am Königsplatz, welches die Agentur bis 2016 erfolgreich veranstaltete. Seit 1995 konzipiert und realisiert GRAL vor allem gemeinsam mit seinen Kunden, aber auch in Eigenregie Events aller Art in Bayern, Deutschland und weltweit. Schon für die Münchener Silvestermeile zur Jahrtausendwende zeichnete GRAL verantwortlich. Nach dem Beschluss des Münchner Stadtrats vom vergangenen Jahr, 2025 eine zentrale Silvesterfeier durch einen privaten Veranstalter zu genehmigen, hat GRAL sich dieser Aufgabe angenommen.Mehr Infos unter gral-gmbh.deBildmaterial und Medieninformationen zur Silvestermeile München 2025 gibt es auf der Website: presse.silvestermeile.de